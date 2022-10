Amici 22, Anticipazioni: nuovo provvedimento disciplinare, scontro in studio tra Raimondo Todaro e un ballerino della scuola

Gossip TV

Sangiovanni, Giorgia e Diana Del Bufalo ospiti della nuova registrazione di Amici.

Ieri, mercoledì 5 ottobre 2022, è stata registrata una nuova puntata di Amici che i telespettatori di Canale 5 vedranno in onda la prossima domenica 9 ottobre. Ospiti della registrazione il cantante ed ex allievo della scuola Sangiovanni, Giorgia e la simpatica attrice Diana Del Bufalo.

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici

La nuova registrazione di Amici è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Ospiti in studio due ex amatissimi allievi della scuola che, grazie al loro talento, hanno raggiunto un grande successo. Stiamo parlando del giovane cantante Sangiovanni e della simpatica attrice Diana Del Bufalo. Non solo. Ritroveremo anche Giorgia, che giudicherà le esibizioni degli allievi.

Brutte notizie per Andre e Niveo, che andranno in sfida. Come riportato da Il Vicolo delle News, anche questa settimana ci sarà un nuovo provvedimento disciplinare. Spazio poi alla gara di ballo che verrà giudicata da Little Phil. Mattia non parteciperà perchè impegnato in un compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano.

Gara inediti. Ad avere la meglio sarà Wax. Gianmarco si scontrerà con Claudia e vincerà. A grande sorpresa, però, Raimondo Todaro si mostrerà interessato alla sfidante. Discussione in studio tra il professore di latino e l'allievo della maestra Celentano. Piccolo G vincerà la sfida e NDG la gara Oreo.

Amici vi aspetta domenica 9 ottobre 2022, alle 14.10 su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata.

