Amici 22, Raimondo Todaro svela tutta la verità sul rapporto con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Raimondo Todaro sui suoi colleghi ad Amici: "Non si può sempre andare d’accordo, ma tra noi c’è grande complicità".

Raimondo Todaro è tra i professori di ballo della ventiduesima edizione di Amici. Intervistato dal settimanale Di Più tv, l'ex ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità sul rapporto nato nel talent show con la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

La confessione di Raimondo Todaro sui professori di ballo di Amici

Raimondo Todaro ha rilasciato una nuova e interessante intervista al settimanale Di Più tv in cui ha raccontato come sta vivendo questa nuova esperienza nella scuola di Amici e chiarito il suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano. Rapporto completamente diverso da quello che viene mostrato in studio davanti alle telecamere:

Io la stimo, ma alle volte non ce la faccio e allora sbotto. Non si può sempre andare d’accordo. Ma tra noi c’è grande complicità. Proprio perché il nostro rapporto è sincero e affettuoso davanti alle telecamere siamo viscerali e ci diciamo le cose come stanno. Ma una volta che la telecamera si spegne, visto che abbiamo i camerini vicini, passiamo i momenti al trucco scambiando sempre due chiacchiere, sulla nostra vita, i nostri interessi.

A proposito invece di Emanuel Lo, Todaro ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del nuovo insegnante di Amici:

Quando ho letto la notizia sono rimasto a bocca aperta: io ed Emanuel Lo, prima di incontrarci quest’anno ad Amici, non ci eravamo mai visti. Non so proprio da dove sia spuntata questa voce. Al momento c’è grande amicizia tra di noi.

