Amici 22: Angelina, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola sono i quattro finalisti del talent show

Chi, tra Angelina, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, vincerà Amici 22?

Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Wax sono i quattro finalisti della ventiduesima edizione di Amici. Brutte notizie per la ballerina Maddalena Svevi e il cantante Aaron, che sono stati costretti a lasciare il talent show di Maria De Filippi nel corso della semifinale in onda sabato 6 maggio.

Ecco chi sono i finalisti di Amici 22

Maddalena Svevi e Aaron hanno lasciato la scuola di Amici 22 a un passo dalla finale. Nel corso della semifinale, andata in onda sabato 6 maggio 2023, la giuria del Serale ha infatti deciso che a disputarsi la vittoria finale saranno i cantanti Angelina Mango e Wax e i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola.

La prima finalista di Amici 22 a essere eletta è stata Isobel. La giovane ballerina della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stata la prima allieva a conquistare la maglia per accedere alla finalissima. Il suo percorso nella scuola è stato costellato da conferme e riconoscimenti per il suo talento, la sua energia e la grande forza fisica che la contraddistinguono.

Mattia, insieme a Isobel, rappresenta la categoria ballo in finale. Un talento puro, entrato nella scuola fortemente voluto da Raimondo Todaro, che con la sua dolcezza e determinazione ha conquistato il cuore di tutti. La sua è stata un'esperienza incredibile ricca di soddisfazioni, caratterizzata anche dal rapporto nato nella scuola con Maddalena Svevi.

Angelina è stata la terza allieva ad accedere alla finale di Amici 22. La cantante e allieva di Lorella Cuccarini è stata tra le protagoniste assolute del Serale sia per il suo grandissimo talento che per la sua amicizia speciale con Wax, che continua ad appassionare tutti i telespettatori. La sua esperienza è stata ricca di soddisfazioni; la giovane infatti ha pubblicato diversi brani nella scuola: Voglia di vivere, Mani Vuote e Ci pensiamo domani.

Altro cantante in gara è Wax. Lui è stato, senza ombra di dubbio, uno degli allievi più discussi di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Il suo è stato un percorso ricco di colpi di scena: tra provvedimenti disciplinari, litigate in casetta ed esibizioni inaspettate, Wax ha conquistato sia i telespettatori che i giudici del Serale, che l'hanno premiato mandandolo in finale.

Chi, tra Angelina, Mattia Zenzola, Wax e Isobel Kinnear, sarà il vincitore assoluto della ventiduesima edizione di Amici? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5.

