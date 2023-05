Amici 22: "Mattia Zenzola è ancora innamorato di Maddalena Svevi", parla la mamma del ballerino

Gossip TV

La madre di Mattia Zenzola rompe il silenzio sul rapporto nato ad Amici tra il figlio e Maddalena Svevi.

Mattia Zenzola è uno dei quattro finalisti di Amici 22. Il suo è stato un percorso lungo e intenso e caratterizzato anche dal rapporto nato nella scuola con Maddalena Svevi. Rapporto che, come riportato da BlogTivvù, è stato commentato dalla mamma del ballerino di latino, Giulia Ninni.

Mattia Zenzola innamorato di Maddalena Svevi: la rivelazione sul finalista di Amici 22

Cresce l'attesa per la finalissima di Amici 22, che andrà in onda il prossimo 14 maggio 2023 su Canale 5. Quattro i ragazzi in gara per la vittoria finale: Isobel Kinnear, Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola. A commentare il percorso dell'allievo di Raimondo Todaro ci ha pensato la mamma Giulia Ninni che, intervistata da BlogTivvù, ha detto la sua sul rapporto tra il figlio e la ballerina Maddalena Svevi:

Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena. Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così [...] Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto, affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia.

Leggi anche Aaron eliminato da Amici: la dedica di Arisa e Raimondo Todaro

La mamma di Mattia ha colto l'occasione per dire la sua sulle ultime dichiarazioni, davvero poco carine, rivolte da Benedetta Vari e Maddalena al ballerino:

Quando ho sentito che lo definivano “tamarro”, mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato, galante. È vero: parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e, soprattutto, non cerca mai di farti la guerra.

Scopri le ultime news su Amici.