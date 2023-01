Amici 22, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si scontrano su Rita, volano stracci in studio

Gossip TV

Nel corso della puntata di domenica 8 gennaio 2023 ad Amici, abbiamo assistito all'eliminazione di Rita. Su di lei, tuttavia, Raimondo Todaro si è trovato in contrasto con Alessandra Celentano e sono volati parole pesanti tra i due. Ecco cosa è successo.

Il ritorno di Amici dalla pausa natalizia ha già portato importanti cambiamenti nel programma di Maria De Filippi: l'eliminazione di Rita e Cricca nella puntata di domenica 8 gennaio e l'entrata di quattro nuovi allievi.

Amici 22, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: "Dici sempre le stesse cose!"

Con l'avvicinarsi del Serale, i professori devono decidere chi comporrà la squadra definitiva. Alessandra Celentano ha deciso di eliminare Rita, perché secondo lei, anche se la ragazza ha raggiunto evidenti risultati, non è ancora abbastanza per lei arrivati a questo punto della gara. La sua eliminazione è stata seguita da un lungo discorso dell'insegnante sulle responsabilità che ogni professore dovrebbe prendersi: "Sarebbe bellissimo poter portare tutti, ma non è possibile. Quindi, bisogna iniziare a scremare, non aggiungere altri banchi".

L'insegnante e Rudy Zerbi infatti hanno polemizzato sulla tendenza dei colleghi ad aggiungere nuovi allievi, quando oramai siamo a due mesi dal Serale, ma alle loro parole si è opposto Raimondo Todaro. In particolare, il ballerino professionista si è rivolto contro Celentano e ha commentato il suo discorso sulle responsabilità che devono prendersi i professori, esclamando:

"Fai sempre 'sta tarantella. Secondo lei non merita di arrivare al Serale? Falla studiare fino a marzo, hai deciso tu, basta"

Alessandro Celentano gli ha però risposto che lei deve essere corretta e chiara anche nei confronti degli altri ragazzi, ma l'eliminazione di Rita da Amici non significa che lei non abbia rispetto per le qualità dell'allieva, ma anzi, ha molta stima di lei:

"Rita, tu hai fatto un buon percorso, ma non quel di più che mi serviva per arrivare al Serale. Hai però fatto un ottimo lavoro e questa è la mia decisione. Lo faccio per rispetto anche verso di voi, arrivati a questo punto del programma."

