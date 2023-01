Amici 22, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano polemizzano con il programma, cos'è successo?

Gossip TV

Ieri, domenica 8 gennaio, è ripreso l'appuntamento speciale con Amici di Maria De Filippi e con esso le prime polemiche. Questa volta, a lamentarsi sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ecco cos'è successo.

Domenica 8 gennaio è tornato il consueto appuntamento con la scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo la pausa natalizia, gli allievi del talent di Canale 5 sono pronti a sfidarsi per ottenere il posto nel serale del programma. Tuttavia, a giudicare anche da cosa abbiamo visto in tv, sembra che oltre al programma, siano ricominciate anche le polemiche per i giudizi sulle abilità dei ragazzi.

Amici 22, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si scagliano contro il programma per l'elevato numero di ingressi senza sfide

Prima che il programma andasse in pausa, nell'ultima puntata andata in onda, erano state presentate tre possibili nuove allieve, con cui i rispettivi professori avrebbero lavorato in queste settimane, prima di decidere se ammetterle o meno ad Amici. Ebbene, Lorella Cuccarini ha tenuto Valeria, Emanuel Lo la ballerina Vanessa e anche Eleonora ha fatto il suo ingresso.nella scuola. Al posto di Cricca, eliminato dopo essere stato mandato in sfida, è arrivato Jore.

E, per ogni nuovo allievo è stato aggiunto un banco su richiesta del relativo professore: ad opporsi a questa pratica sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che avrebbero voluto vedere i nuovi ingressi in seguito alle sfide. Rudy Zerbi, infatti, ha ironizzato mostrando uno dei suoi cartelli dove c'era scritto:"Più banchi per tutti". Anche Alessandra Celentano si è lamentata con Maria De Filippi di questa pratica, dato che con l'avvicinarsi del serale per lei è necessario fare una cernita e non continuare ad aumentare il numero degli allievi.

Contrariata dall'atteggiamento dei suoi colleghi, Celentano si è scagliata contro di loro, accusandoli di avere le idee poco chiare:

"Ma voi avete le idee chiare o volete solo fare i buoni che non mandano via nessuno? Dovrete farlo per forza o aspettate sempre che siano gli altri a farlo per voi?"

Anche quest'anno, dunque, in vista del Serale si consumerà una polemica a cui i fan del programma sono abituati: dato che non c'è un numero massimo di allievi che possono accedere alla seconda fase del programma, è probabile che tutti gli allievi presenti al momento saranno ammessi. E, sarebbe ancora più ridicolo se invece venissero poi eliminati prima del Serale, perché avrebbero avuto la possibilità di lavorare solo per pochi mesi con i professionisti del talent show.

