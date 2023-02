Amici 22, abbandono improvviso di uno degli allievi. Di chi si tratta?

Gossip TV

Il daytime di Amici di oggi, 17 febbraio, ha riservato una vera sorpresa, perché uno degli allievi del talent ha deciso di lasciare la scuola. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici ha riservato un'amara sorpresa ai fan del programma di Canale 5 di Maria De Filippi: a quanto pare, uno degli allievi del talent ha deciso di abbandonare la scuola e la decisione è stata mostrata proprio oggi, venerdì 17 febbraio.

Amici 22, allievo abbandona la scuola

Già da qualche giorno si vociferava che con la gara di creatività, inavvertitamente, la produzione avesse spoilerato l'uscita di uno dei ragazzi dalla scuola. A quanto pare, il rumors potrebbe essere vero, visto che oggi uno dei ragazzi ha deciso di lasciare il programma. La notizia è stata data alla fine del daytime, evidentemente, per creare hype per la prossima puntata prevista per domenica 19 febbraio.

Negli ultimi secondi di oggi, ad Amici, la produzione ha informato il pubblico che uno degli allievi ha deciso di lasciare la scuola: i telespettatori sono rimasti a bocca aperta, perché si tratta di Jore, il giovane cantante della squadra di Rudy Zerbi, entrato da poco meno di un mese nel programma. La produzione non ha rivelato i motivi dietro la sua scelta, ma è stato specificato che si è trattata di una decisione volontaria e presa a causa di problemi personali.

Il ragazzo, in uno degli ultimi compiti assegnati da Lorella Cuccarini, aveva affermato di non sapere più se il suo posto fosse nella scuola e di non avere sufficienti motivi per voler restare: è probabile che sia stato anche per questo che il cantante ha deciso di abbandonare la scuola e ora il pubblico attende la puntata di domenica nella speranza che Maria De Filippi dia qualche maggiore info sulla questione.

