Amici 22, Jore e il compito di Lorella Cuccarini: sarà riuscito a superarlo?

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 13 febbraio, Jore è stato convocato in studio per ricevere un compito da Lorella Cuccarini. L'avrà superato? Scopriamolo insieme.

Nel daytime di oggi di Amici è andato in onda un compito a sorpresa per Jore: il cantante è stato invitato da Lorella Cuccarini a interpretare un brano di Lucio Battisti, uno degli artisti più amati del cantante, senza effetti o autotune, in modo da poter ascoltare la sua voce al naturale. Jore avrà superato il compito?

Amici 22, Jore e il compito di Lorella Cuccarini

L'allievo di Rudy Zerbi è stato convocato a sorpresa nello studio e, con un po' di timore, si è presentato al cospetto dei due insegnanti: Zerbi gli ha rivelato che Cuccarini voleva sentirlo interpretare un brano di Battisti e mettere alla prova le sue capacità. L'allievo ha eseguito il compito e la maestra si è detta contenta per il fatto di averlo sentito senza effetti, ma la sua interpretazione è ancora troppo scolastica e non sa se sarà in grado di superare questo muro prima del Serale.

La professoressa gli ha chiesto se ci fossero delle motivazioni dietro questo blocco, ma l'allievo ha ammesso di non riuscire ancora a capirlo, lui tende a nascondere le sue emozioni e non a manifestarle, rischiando però di non entrare in empatia con il pubblico.Un giudizio condiviso da Rudy Zerbi, che ha anche apprezzato l'atteggiamento maturo di Jore, ma lo ha anche rimproverato, perché a causa dell'interpretazione il compito non è stato superato.

Jore è parte della squadra di Zerbi insieme ad Aaron e Piccolo G. e nella puntata di ieri i tre cantanti si sono visti scombussolare dalla decisione del loro coach di far entrare un nuovo allievo in gara. A preoccuparli è stato soprattutto il fatto che Zerbi abbia dichiarato che il nuovo cantante andrà a sostituire uno di loro, perché l'obiettivo è quello di creare per il serale una squadra forte, in grado di competere con le altre. E mentre Jore si è distinto per la maturità che ha dimostrato nel prendere la notizia, tra Zerbi e Piccolo G è nato invece un piccolo scontro verbale, a causa dell'atteggiamento contradditorio del cantante.

