Amici 21, volano stracci in diretta tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: "Non capisci niente di musica"

Duro scontro al Serale di Amici tra Zerbi e la Pettinelli, la reazione di Crytical.

Volano accuse e offese in diretta al Serale di Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il motivo? Il guanto di sfida lanciato e poi ritirato in studio dal professore a Crytical. Comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la speaker radiofonica.

Lite in diretta ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Nel corso dell'ultima puntata del Serale di Amici 21 abbiamo assistito a un'accesa lite in diretta tra Rudy e Anna. Tutto è nato dopo l'esibizione di Luigi e Crytical quando il professore della scuola ha deciso di annullare inaspettatamente il guanto di sfida: "È palese a tutti la situazione. Io annullerei il guanto. Non voglio vincere così. Non era un guanto contro Crytical ma contro la Pettinelli".

La decisione di Zerbi ha letteralmente fatto infuriare la Pettinelli che, sconvolta, ha sbottato contro il suo collega: "Allora fai un guanto contro di me! Non mettere in mezzo i ragazzi che non c’entrano niente. Ti devi vergognare! Vergognati". "Non capisci di musica, si è così. Devi fare pace con il cervello" ha prontamente replicato Rudy.

A perdere le staffe non è stata solo Anna, ma anche Crytical. Il giovane rapper del team Peparini-Pettinelli, dopo aver ascoltato le critiche di Rudy, ha deciso di intervenire per spiegare la sua posizione: "Dovresti avere il coraggio di portare avanti le tue scelte". Alla fine la giuria ha deciso di dare il punto a Luigi e la prova, come deciso da Zerbi, è stata annullata.

