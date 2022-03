Amici 21, Dario contro la maestra Alessandra Celentano: "Pensiero ottuso, questa cosa non può funzionare"

Gossip TV

La maestra Celentano lancia un guanto di sfida ai ballerini di Amici provocando la dura reazione di Dario.

Manca poco alla seconda puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 26 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti Michele, Dario e Christian. Sfida che non è per niente piaciuta al ballerino di Veronica Peparini.

Lo sfogo di Dario contro il guanto di sfida lanciato dalla Celentano ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, la maestra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida in vista della prossima puntata del Serale. I ballerini chiamati in causa sono Michele, Dario e Christian: "Reputo Michele un ballerino così preparato che ho deciso di lanciare un guanto di sfida non contro una sola persona ma contro due. Il guanto riguarda quindi Michele, Dario e Christian. La coreografia richede molto controllo, un bel movimento moderno con buona base classica".

"Io ricerco la totalità del talento" ha aggiunto Alessandra per poi rivolgersi a Dario "Spero di vedere un ragazzo che affronta la coreografia così come deve essere fatta e soprattutto non voglio che si stravolga lo spirito originale dell'esibizione trasformandola nell'ennesimo Dario show che mi annoia mortalmente. Prova a controllare la tua monotonia. Il tuo difetto peggiore è la mancanza di personalità quando balli e per questo non sei vario nell'esecuzione. Ti trovo molto limitato".

Parole forti che hanno provocato la dura reazione dell'allievo della Peparini. "Sono sei mesi che dice sempre le stesse cose. Quello che mi sembra a me è un pensiero ottuso su un mondo artistico chiuso. Ma questa cosa non può funzionare. Io sono consapevole di quello che faccio, quando ballo cerco di fare uscire tutto quello che ho. Poi se alla maestra non arriva…" ha dichiarato Dario replicando alle critiche della Celentano.

