Amici 21, Tommaso Stanzani al centro delle critiche per un post di Alessandra Celentano: ecco cosa è successo

Gossip TV

L'ex allievo di Amici, Tommaso, svela la sua verità sul post della maestra Celentano: "Non l'ha fatto assolutamente contro di me".

Tommaso Stanzani è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. A grande sorpresa, però, il ballerino ed ex allievo della scuola di Canale 5 è finito al centro delle polemiche sui social a causa di un post pubblicato dalla maestra Alessandra Celentano.

Tommaso Stanzani criticato sui social, la verità dell'ex allievo di Amici

Stasera, sabato 23 aprile 2022 su Canale 5, andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, l'ex allievo Tommaso Stanzani è finito al centro del gossip per via di un post pubblicato negli ultimi giorni dalla maestra Celentano. Ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi, il ballerino, che ha da poco debuttato come cantautore del brano Origami, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione:

Allora, mi sveglio la domenica di Pasqua e scopro che la maestra Celentano, che non l’ha fatto assolutamente contro di me infatti non ce l’ho con lei, ha ri-condiviso un post del 2017 dove dice, nei suoi modi sempre molto delicati, che lei è una maestra bravissima, e ovviamente è vero, però che tutti i suoi allievi lavorano in grandi compagnie mentre quelli degli altri insegnanti no. Ovviamente tutte le persone che vanno contro la maestra, chi prendono per esempio? L’unico allievo della maestra Celentano che ha deciso di non far parte di una compagnia. Quindi è partito questo “shitstorm” nei miei confronti su Twitter e sui social dove dicono: “Maestra, lei non ha sempre ragione perché Tommaso non fa parte di una compagnia“. Da lì tutti a massacrarmi.

Io mi sono sempre presentato, anche ad Amici, come ballerino modern televisione cioè per ballare in televisione e fare cose più commerciali rispetto a una compagnia di danza. Quindi ho detto: “Ma è possibile che anche la maestra Celentano mi dia contro?” Non so se è uscita male, in realtà ero un po’ innervosito [...] Ma ci sono ballerini che non fanno parte di nessuna compagnia ma sono bravissimi ad esempio Giuseppe Giofrè, Daniele Sibilli, sono dei ballerini bravissimi che non fanno parte di una compagnia. Una volta uscito da Amici ho ricevuto proposte ma non è quello che voglio fare. Poi magari non sarei neanche bravo a farlo. Io ho sempre avuto idee abbastanza chiare. Mi piace sperimentare però il mio progetto ce l’ho in testa.

Leggi anche Lorella Cuccarini vuota il sacco, ecco cosa ha rivelato la coach di Amici 21

Ricordiamo che con l'eliminazione dal Serale di Carola Puddu, i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: LDA, Luigi e Michele per il team Rudy Zerbi-Celentano; Albe e Dario per il team Anna Pettinelli-Veronica Peparini; Sissi, Alex, Serena e Nunzio per il team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro.

Scopri le ultime news su Amici.