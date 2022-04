Amici 21, Carola Puddu eliminata: la reazione di Luigi Strangis e la rivelazione di Maria De Filippi

Gossip TV

La ballerina Carola lascia definitivamente la scuola di Amici.

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione definitiva di Carola Puddu. La ballerina ed allieva della maestra Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Dario Schirone e Serena Carella ed è stata costretta a lasciare la scuola.

Colpo di scena per Carola ad Amici

A grande sorpresa di tutti, Carola è stata eliminata dal Serale di Amici. La bravissima ballerina e allieva della maestra Celentano ha ricevuto l'esito del ballottaggio finale in casetta insieme ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome dell'eliminato è stata come sempre Maria De Filippi:

Siete due bravi ballerini e lo sapete. Carola hai ballato bene stasera? Finita la puntata ho incrociato la Celentano che diceva che avevi ballato bene perché avevi la testa libera. È stato uno scontro difficile, anche per i giudici. È una questione di gusto, non di talento. Il livello è molto alto. Non voglio dire chi esce, ma chi rimane ok? Resta Dario.

L'eliminazione di Carola dal Serale di Amici ha provocato la reazione immediata dei ragazzi della scuola, in particolar modo di Luigi, che ha cercato di consolarla riservandole parole di stima e grande affetto: "Sei stata brava. Non è finita. Hai tutta la forza per arrivare dove vuoi arrivare. Ti voglio bene". Prima di lasciare la scuola, Carola, in lacrime disperata, ha voluto trascorrere un pò di tempo con l'allievo di Rudy Zerbi dichiarando ancora una volta il suo amore. Ma le emozioni per la ballerina non sono finite visto che la conduttrice l'ha informata di aver ricevuto un'importante proposta lavorativa dal Balletto di Roma: il posto di Giulietta nello spettacolo Romeo e Giulietta.

