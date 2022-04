Amici 21, Lorella Cuccarini vuota il sacco: "Noi siamo tutti competitivi. Rudy Zerbi? Ha fatto male pure quelli"

Gossip TV

Lorella Cuccarini fa un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici e lancia una frecciata a Rudy Zerbi.

Lorella Cuccarini è senza ombra di dubbio una delle professoresse più amate e apprezzate della ventunesima edizione di Amici. Intervistata dal settimanale Chi, la coach di canto ha fatto un bilancio della sua seconda esperienza nel talent show di Maria De Filippi e lanciato una frecciata al suo collega Rudy Zerbi.

La confessione di Lorella Cuccarini

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 23 aprile 2022 su Canale 5. Tre le squadre in gioco capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha rivelato:

Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso, quando lo abbiamo fatto eravamo convinti che i ragazzi scelti erano quelli che in previsione potevano diventare i migliori. E la competizione, serale dopo serale, cresce. La sfida si fa molto dura, a colpi di esibizioni uno si aggiudica la permanenza, con quello che vuol dire per un giovane esibirsi anche una sera in più ad Amici. Che poi quanti ragazzi conosciamo che non hanno vinto e ai quali comunque questo talent ha cambiato la vita?

Nel corso del Serale di Amici 21, non sono mancate le discussioni ma anche i famosi guanti di sfida tra i professori della scuola. A proposito delle "memorabili sfide" in studio con Zerbi e la maestra Celentano, la Cuccarini ha lanciato una frecciata a Rudy e svelato un divertente retroscena:

Rudy è come un bambino: quando vede il guanto dorato della sfida, è come se vedesse una statuetta dell’Oscar. Ma le dirò di più. Nella puntata di sabato scorso noi abbiamo lanciato un guanto, “i balli di gruppo”. Abbiamo pensato: ci sarà qualcosa che Rudy riuscirà a fare? Ha fatto male pure quelli. E ci vuole davvero talento.

