Amici 21, Sissi si sbilancia a Verissimo: "Sono innamorata di Dario, quando sono tornata a casa..."

Sissi sempre più innamorata di Dario dopo Amici: la confessione nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Sissi è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate della ventunesima edizione di Amici. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, la bravissima e talentuosa cantante ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola e rivelato alcuni dettagli della sua storia d'amore con il ballerino Dario Schirone.

Sissi innamorata di Dario Schirone: la confessione dopo Amici

La finale di Amici 21 si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis. Tra i cantanti finalisti del talent show anche Sissi, che ha conquistato tutti con la sua bellissima voce e la sua dolcezza. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante e ormai ex allieva di Lorella Cuccarini ha parlato di come è stato il rientro a casa e come procede la sua storia d'amore con Dario:

Sono innamorata. Nemmeno io me lo aspettavo. Quindi adesso mi fa strano. Poi io l’ho già rivisto perché mi ha fatto una sorpresa a casa. Appena sono tornata, gli scrivevo quando vederci e lui mi rispondeva tutto in modo strano…Poi entro a casa e lo vedo. Mi ha fatto una sorpresa ed è stato bello. L’ho rivisto subito. Siamo stati bene, non è cambiato molto rispetto a prima. Adesso siamo più liberi ovviamente però non è cambiato nulla tra di noi. Da subito, appena l’ho conosciuto ho detto mi sa che. Non me lo aspettavo di provare delle cose così in un contesto del genere. Io alla fine sono molto timida per queste cose. Oramai, non potevo trattenermi a questa cosa e lui è bravissimo e dolce.

Sissi ha continuato poi rivelando che quello leggermente più geloso è Dario e che hanno entrambi intenzione di mandare avanti questa relazione nonostante gli impegni lavorativi:

Geloso? Cioè un pochino. Anch’io però faccio finta di niente, gli tiro solo le frecciatine. Io non posso lasciare Milano. Ora sono qua. Ma per me anche fare un po’ e un po’ non sarebbe assolutamente un problema. Anzi. Poi si fa tutto. Se si vuole si fa. Non è un problema.

