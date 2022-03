Amici 21, Luigi Strangis furioso contro Alex: "Ti metti sempre in mezzo, a sparlare sei bravissimo"

Gossip TV

Duro scontro ad Amici tra Luigi e Alex.

Sabato 26 marzo 2022 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. Intanto nella casetta, nelle ultime ore, è scoppiata un'accesa lite tra i due cantanti Luigi Strangis e Alex Rina in cui sono volate offese e pesanti accuse.

Scontro di fuoco ad Amici tra Luigi e Alex

Nel daytime di ieri di Amici 21, Luigi e Alex si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta. Tutto è nato quando l'allievo di Lorella Cuccarini ha iniziato a criticare il guanto di sfida, secondo lui non equo, lanciato da Rudy Zerbi a Crytical: "Ma perché nessuno lo ha detto? Se fossi stato in Luigi lo avrei detto. Non avrei mai cantato. A prendere i punti così siamo bravi tutti".

Alex ha continuato a criticare il comportamento di Luigi anche con Crytical, che al contrario si è mostrato solidale con il giovane cantante calabrese. "Non ho mai sentito da lui un parere, fa sempre la parte di quello che non sa mai niente. Uno dovrebbe reagire, non annuire sempre. Non mi piacciono le persone che cadono dal pero" ha confessato Rina. Le parole del cantante sono state poi riportate al diretto interessato, che ha sbottato furioso.

Leggi anche Lo sfogo di Alice dopo l'eliminazione da Amici

"Ti metti sempre in mezzo" ha dichiarato Luigi attaccando duramente Alex "Parli di dire le cose in faccia, ma tu poi non lo fai. Parli degli altri ma non pensi al tuo. Tu che ne sai di quello che ho in testa? Che ca**o ne sai? Il mio comportamento non lo puoi percepire. Puoi avere un tuo parere ma non ti mettere in mezzo. A sparlare sei bravissimo. Fatti gli affari tuoi e non parlare di me". "Io metto in mezzo chi voglio. Ti conosco troppo bene, siamo qua da sei mesi, ti vedo e tante cose le metto insieme. Io dico sempre quello che penso" ha concluso l'allievo della Cuccarini visibilmente alterato.

Scopri le ultime news su Amici.