Amici 21, Alice Del Frate torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale e svela: "Non nego che..."

Lo sfogo di Alice dopo l'eliminazione dal Serale di Amici.

La prima puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione del cantante Gio Montana e della ballerina Alice Del Frate. Proprio quest'ultima, a poche ore dalla sua uscita di scena, è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola.

La rivelazione di Alice Del Frate dopo l'eliminazione da Amici

Alice è stata costretta a lasciare Amici dopo aver perso al ballottaggio contro Albe. A distanza di poche ore dalla sua eliminazione, la ballerina e allieva di Veronica Peparini è tornata sui social per fare un bilancio del suo percorso nella scuola: "Mi sembra tutto un grande sogno dal quale sfortunatamente mi son svegliata. Come se fossi entrata nella buca del bianconiglio di Alice in Wonderland ho vissuto in un mondo straordinario estraneo a questo, un’esperienza magica, unica e indimenticabile. Purtroppo per me si è da poco conclusa, ma sono immensamente grata per l’opportunità che mi è stata data e per la fiducia riposta in me".

"Non nego che mi sarebbe tanto piaciuto continuare a studiare all’interno della Scuola anche solo per qualche settimana in più" ha continuato Alice "Sono orgogliosa perché in questi ultimi giorni finalmente stavo acquisendo consapevolezza di me stessa riuscendo anche a divertirmi. Mi dispiace esser uscita subito e non aver potuto dimostrare pienamente a tutti voi i miei progressi, di non esser riuscita a godermi il palco del serale in quelle che sarebbero statele mie uniche due esibizioni: avevo immaginato ciò che sarebbe potuto accadere da un momento all’altro per questo ballavo più che con le lacrime agli occhi con le lacrime nel cuore. Sono grata soprattutto per le lezioni di vita che ho ricevuto". La ballerina ha poi concluso ringraziando tutti i professori della scuola di Amici, i professionisti, Maria De Filippi, la sua famiglia e i suoi compagni di avventura: "Grazie ai miei splendidi compagni con i quali ho condiviso questi mesi tra gioie, sostegni e momenti di difficoltà".

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Gio Montana e Alice, sono 16 i ragazzi ancora in gara al Serale: Calma, LDA, Luigi, Carola, Michele e Leonardo del team Zerbi-Celentano, Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio del team Cuccarini-Todaro, Dario, Jonh Erik, Albe e Crytical del team Peparini-Pettinelli.

