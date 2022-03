Amici 21, Lorella Cuccarini su Serena Carella: "È una scommessa vinta, un esempio di impegno e tenacia"

Gossip TV

La rivelazione di Lorella Cuccarini sulla ballerina Serena prima dell'inizio del Serale di Amici 21.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 19 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici. 18 i ragazzi in gara che verranno giudicati da Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors.

Lorella Cuccarini elogia Serena Carella ad Amici

Mancano poche ore alla prima puntata del Serale di Amici 21. Nell'attesa, Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato: "Siamo di corsa perché dobbiamo dimostrare che questi sei mesi hanno portato buoni frutti. I ragazzi passano dal ruolo di alunni alla loro prima volta da professionisti. Dovranno mostrare maturità".

La coach di canto di Amici 21 si è lasciata andare a qualche confessione inedita riguardante la ballerina Serena Carella: "Ma sa con chi sono felice di lavorare al Serale? Con Serena. Credo che sia l’emblema di ciò che deve succedere ad Amici. Serena è una scommessa vinta, un esempio di impegno e tenacia. Se n’è accorta pure Alessandra Celentano…".

Ricordiamo che, al Serale, Lorella è in coppia con Raimondo Todaro. La loro squadra è quindi così composta: Serena Carella, Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano per la categoria ballo e Aisha, Alex Rina e Sissi Cesana per la categoria canto. L'appuntamento è per stasera, sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5.

