Amici 21: le tre squadre ufficiali del Serale, ecco da chi sono composte

È tutto pronto per il debutto della ventunesima edizione del Serale di Amici.

Fervono i preparativi per la ventunesima edizione del Serale di Amici, che partirà il prossimo sabato 19 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa, sono state svelate le tre squadre ufficiali: la prima è composta da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, la seconda da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, l'ultima dai veterani Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Le squadre del Serale di Amici 21

Cresce l'attesa per il Serale di Amici 21. Nell'appuntamento speciale andato in onda ieri sono state finalmente svelate le tre squadre della fase finale del talent show di Maria De Filippi. La prima è capitanata dalla Peparini e dalla Pettinelli ed è così formata: John Erik De La Cruz, Dario Schirone e Alice Del Frate per il ballo; Crytical e Albe per il canto.

Al timone della seconda squadra la Cuccarini e Todaro. Tra i loro allievi ci sono Sissi Cesana, Alex Rina e Aisha Maryam per la categoria canto, Christian Stefanelli, Serena Carella e Nunzio Stancampiano per la categoria ballo. Terza e ultima squadra capitanata dalla maestra Celentano e Zerbi. Il loro team è così composto: LDA, Luigi Strangis, Gio Montana, Calma, Carola Puddu, Michele Esposito e Leonardo Lini.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi di Amici ritroveremo i tre giudici della passata edizione: Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. L'appuntamento è per sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5.

