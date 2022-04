Amici 21, il regalo inaspettato di Maria De Filippi per Albe e Serena: non era mai successo nella scuola

Gossip TV

Maria De Filippi sorprende Albe ad Amici: "Ti regaliamo un viaggio andata e ritorno, fai finta che è il tuo".

Colpo di scena nella scuola di Amici. In occasione del 6° complimese di fidanzamento di Albe e Serena Carella, Maria De Filippi ha deciso di fare un bellissimo e inaspettato regalo alla giovane coppia del talent show: un viaggio a Parigi, ma a spese della produzione Mediaset.

Albe e Serena volano a Parigi dopo Amici: il regalo di Maria De Filippi

Nel daytime di ieri di Amici 21, i ragazzi della scuola hanno scoperto i nuovi guanti di sfida e non solo. Interpellato da Maria De Filippi, Albe ha parlato del suo amore per Serena, rivelando di volerla sposare e avere dei figli. Parole che hanno colpito la conduttrice del programma, che ha deciso di chiamare nel box il cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini per fargli un regalo speciale:

Un biglietto per due per Parigi. Noi ti regaliamo il viaggio, andata e ritorno, e tu fai finta che è il tuo. Che dici? Facciamo così io ti faccio prendere una piccola Torre Eiffel, la mettiamo in una scatola grande e poi in una scatola piccola ok? Poi tu fai finta che le hai regalato solo quello. Ce la fai? Poi sotto il tovagliolo metti due biglietti.

Il gesto di Maria, che non lo aveva mai fatto per nessuno prima, ha spiazzato Albe, che non è riuscito a nascondere il suo entusiamo: "A lei Parigi fa impazzire". Ricordiamo che la sesta puntata del Serale di Amici andrà in onda domani, sabato 23 aprile 2022, su Canale 5. Chi, tra i ragazzi rimasti in gara, sarà costretto a lasciare definitivamente la scuola? Staremo a vedere.

