Amici 21, Serena Carella affronta Alessandra Celentano: "Ho sbagliato, ho detto delle brutte cose"

Gossip TV

La ballerina Serena si scusa con la maestra Alessandra Celentano ad Amici.

Nella scuola di Amici è arrivato il tanto atteso confronto tra Serena Carella e Alessandra Celentano. La ballerina di Raimondo Todaro, spronata da Maria De Filippi, ha deciso di affrontare la maestra di danza classica e chiederle scusa per le brutte parole usate nei suoi confronti in un momento di rabbia.

Le scuse di Serena Carella ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alessandra ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Serena in vista della sesta puntata del Serale. Dopo aver letto la lettera, in cui la maestra di danza classica non ha nascosto la sua delusione per il duro attacco ricevuto nei giorni scorsi, la ballerina è scoppiata a piangere e, sotto consiglio di Maria, ha chiesto di poter incontrarla per chiederle scusa:

Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto e le brutte parole che ho detto in quel video lì. Era tutto dettato da uno sfogo, in quel momento ho detto delle brutte cose, ho usato dei termini sbagliati. Sono consapevole e sono qui per chiederle scusa. Non sono fatta così, non so cosa avevo in quel momento in testa, non penso che lei non capisca niente. Ho sbagliato i termini, è stata una caduta di stile.

Leggi anche Le anticipazioni della sesta registrazione di Amici 21

Il comportamento della ballerina della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che si è scusata per le parole e l'atteggiamento irrispettoso assunto nella scuola di Amici, è stato apprezzato dalla Celentano, che ha dichiarato:

Sono d'accordo. Ognuno può avere il proprio pensiero. Credo che tu debba mettere sul piatto della bilancia le cose che ti vengono dette, belle e brutte. Devi valutare come ti vengono dette e perché. Con questo tuo gesto rimarrà la stima nei tuoi confronti, capisco che sei una ragazza caduta in uno scivolone. A sbagliare sbagliamo tutti. L’importante è che capisco tu lo abbia fatto onestamente.

Scopri le ultime news su Amici.