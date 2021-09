Amici 21, ex ballerino professionista rompe il silenzio su Mirko Masia: "In un mese non imparerà nulla"

Gossip TV

Fabrizio Prolli commenta il confronto avvenuto ad Amici tra Mirko e la maestra Celentano.

Alessandra Celentano ha deciso di dare un'opportunità di vita a Mirko Masia permettendogli di entrare nella scuola di Amici. Una decisione inaspettata che è stata commentata da un ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi, ovvero Fabrizio Prolli.

La confessione di Fabrizio Prolli sul ballerino Mirko

Nell'ultimo daytime di Amici, andato in onda ieri mercoledì 22 settembre 2021, abbiamo assistito al primo confronto in sala tra Mirko e la maestra Celentano. Alessandra ha voluto dare la possibilità al ragazzo di vivere questa esperienza nella scuola, anche se si è già resa conto dei problemi e del basso livello del ballerino.

"Sei peggio di quello che pensavo!" ha dichiarato la maestra Celentano dopo aver visto Mirko ballare in sala "Ti darò delle lezioni supplementari da fare di tutti gli stili in modo che tu abbia almeno un minimo di basi, in modo che cominci a imparare i nomi dei passi e capire di che cosa stiamo parlando [...] Tu non sai fare niente. Devi partire dalle basi".

Leggi anche Il regolamento di Amici 21

Il confronto tra Alessandra e Mirko è stato commentato dal ballerino e coreografo Fabrizio. Dopo aver ascoltato le parole dell'insegnante di Amici 21, l'ex professionista è intervenuto sui social affermando: "Lui ha studiato 5/6 anni di modern e non sa nulla...Il problema non è suo, ma chi ha fregato tempo e soldi a lui e alla sua famiglia senza insegnargli nulla. In un mese non imparerà nulla, era meglio dargli una borsa di studio per un anno in qualche scuola valida…senza umiliarlo così".

Scopri le ultime news su Amici.