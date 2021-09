Amici 21, Maria De Filippi spiega il nuovo Regolamento: torna la storica felpa azzurra

Gossip TV

Maria De Filippi spiega agli alunni di Amici il nuovo regolamento del talent show di Canale5.

La ventunesima edizione di Amici ha debuttato su Canale5 e negli ultimi giorni abbiamo assistito alla formazione della classe di questa stagione. Maria De Filippi, tuttavia, mette in guardia cantanti e ballerini, spiegando come il nuovo regolamento permetta ai professori di avere più potere decisionale sulla loro permanenza nel programma.

Amici 21, ecco il nuovo regolamento del Talent show

Si è sollevato il sipario sulla ventunesima edizione di Amici, che ha debuttato su Canale5 con la tradizionale formazione della classe. Quest’anno le regole cambiano e tutti gli allievi della scuola più famosa d’Italia dovranno dimostrare di meritare l’accesso al Serale. Non sono permesse vacanze né tentennamenti, dal momento che i professori possono mette in discussione il banco ogni giorno, se non vedranno risultati da ballerini e cantanti. Indossata la maglia azzurra, i concorrenti del talent show di Maria De Filippi, sono stati istruiti a proposito del nuovo regolamento. Ogni settimana, tutti i candidati presenti nella scuola, consegneranno la maglia sul banco dei professori e dimostreranno di essere in grado di continuare il percorso con una performance, che permetterà loro di essere riconfermati o meno.

I cantanti dovranno preparare almeno due brani a settimana, mentre per i ballerini sono previste due coreografie. Il corpo docente non potrà sancire l’eliminazione di un allievo che non fa parte del proprio team, ma potrà esporre le perplessità o lodare chi ritiene più meritevole. Se l’alunno perde la maglia, un altro coach può farsi avanti e includerlo nella propria squadra. Inoltre, continuano i casting settimanali che permetteranno ai professori di proporre un cambio tra uno dei propri protetti e un candidato. Mentre si scatena la polemica per la presenza del figlio di Gigi D’Alessio, Alessandra Celentano ha assegnato al ballerino Mirko una maglia mensile, vedendo in lui del potenziale. Mattias e Gianmarco sono in sfida per entrare nella squadra di Veronica Peparini, mentre Raimondo Todaro sta valutando l’opzione di prendere con sé uno tra Mattia e Nunzio.

