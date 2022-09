Amici 21: ex ballerina del talent show è la nuova velina di Striscia la Notizia, ecco di chi si tratta

Gossip TV

Cosmary Fasanelli è una nuova velina ufficiale di Striscia la Notizia!

Dopo l'esperienza nella scuola di Amici, Cosmary Fasanelli sarà la nuova velina mora di Striscia la Notizia. La notizia bomba è stata lanciata in anteprima assoluta da Giuseppe Candela attraverso il suo profilo ufficiale Twitter.

Cosmary Fasanelli è la nuova velina di Striscia la Notizia

La nuova stagione di Striscia la Notizia debutterà il prossimo 27 settembre 2022 su Canale 5 con la coppia Alessandro Siani-Luca Argentero. Ma chi saranno le nuove veline? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate in esclusiva da Giuseppe Candela non vedremo più Giulia Pelegatti a ricoprire il ruolo della velina mora del famoso tg satirico, ma l'ex allieva della ventunesima edizione di Amici, Cosmary Fasanelli:

CANDELA FLASH! – “STRISCIA LA NOTIZIA” PESCA ANCORA DA “AMICI DI MARIA DE FILIPPI“: LA BALLERINA COSMARY FASANELLI SARÀ LA NUOVA VELINA. IL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DEBUTTERÀ IL 27 SETTEMBRE CON LA COPPIA ARGENTERO–SIANI.

Per quanto riguarda invece la velina bionda, sembrerebbe che anche Talisa Jade Ravagnani sia stata fatta fuori dal cast di Striscia. Al suo posto arriverà Anastasia Ronca, giovane modella e fotomodella di ventidue anni. Ma per Anastasia non si tratta della sua prima esperienza lavorativa sul piccolo schermo: la ragazza, come riporta Isa e Chia, ha infatti partecipato nel 2019 a Colorado come Miss Colorado e due anni dopo a Temptation Island.

