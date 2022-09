Amici 21: Luigi Strangis nella nuova edizione di Tu si que vales, ecco perché

Gossip TV

Il vincitore della ventunesima edizione di Amici ospite nel programma Tu si que vales.

Proseguono senza sosta le registrazioni di Tu Si Que Vales, il varietà campione di ascolti tv che tornerà in onda da sabato 17 settembre in prima serata su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che tra gli ospiti ci sarà anche il cantante Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici.

Luigi Strangis ospite a Tu si que vales

Luigi Strangis sarà tra gli ospiti della nuova stagione di Tu si que vales, il varietà serale con Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Il motivo? Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, l'amata conduttrice Mediaset ha deciso di invitare in studio il giovane vincitore di Amici 21 per consegnargli il disco d’oro per il suo primo ep "Strangis".

Pubblicato su 21CO, Luigi ha ricevuto il premio da Giordana Angi, ex volto di Amici e fondatrice dell’etichetta indipendente insieme a Briga, Gabriele Costanzo ed Emanuela Sempio. Il disco contiene il brano Tienimi Stanotte, anch’esso certificato oro, che ha accompagnato il cantante in giro per l'Italia durante tutta l’estate.

Per chi non lo sapesse, Luigi è stato scelto come voce italiana protagonista del film Il Talento di Mr. Crocodile, che uscirà nelle sale il prossimo 27 ottobre 2022. Il talentuoso e amato cantante di origini calabresi interpreterà le canzoni italiane mentre le altre saranno eseguite e interpretate da Shawn Mendes.

