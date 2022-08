Amici 21, Dario Schirone si sbilancia sul rapporto con Sissi: "Non ho mai vissuto qualcosa di più bello e naturale"

Gossip TV

Il ballerino Dario Schirone torna a parlare del suo percorso ad Amici e della sua storia d'amore con Sissi Cesana.

Dario Schirone è stato uno degli allievi della ventunesima edizione di Amici. Intervistato da Lorella Cuccarini nel suo nuovo format "Un caffè con", il giovane ballerino è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella scuola e rivelato come è nata la sua storia d'amore con la cantante Sissi Cesana.

La confessione d'amore di Dario Schirone dopo Amici

Dopo Carola Puddu, anche Dario Schirone ha rilasciato una bella intervista a Lorella Cuccarini per il format web "Un caffè con". Proprio in questa occasione, l'ex allievo di Veronica Peparini ha voluto fare un bilancio del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi. Percorso che si è concluso a un passo dalla finale:

Non sono rimasto deluso, perché io non provo né delusione né rancore né niente, perché il percorso l’ho fatto. Amici era il posto dove ho sempre sognato di andare. Un’esperienza dove poter conoscere persone diverse che amano fare quello che faccio io. Volevo studiare con persone che ammiro ogni giorno senza preoccuparmi dell’orario. Potevo studiare tutto il giorno senza il problema di dover andare in giro, dormire in macchina, rispettare orari.

Dario ha confessato di aver instaurato dei bellissimi rapporti con Michele Esposito, LDA, Luigi Strangis e ovviamente con la sua amata Sissi:

Ho avuto maggiore impatto emotivo con Michele lui è semplicissimo, la persona più tranquilla e semplice del mondo. Tornavamo a casa stanchi morti e lui rideva. Mi ha insegnato anche a fare il cubo di Rubik. Luigi mi ha tanto supportato, mi ha insegnato un po’ di cultura tecnica sulla musica e poi il piano. Poi mi sono ritrovato con Luca (LDA, ndr).

A proposito di Sissi, il giovane ballerino di Amici 21 ha raccontato come è nata la loro storia d'amore nella scuola:

Sissi suonava al piano, sono stato fermo tipo 10 minuti e pensavo “c’è qualcosa che non va, me ne vado via prima che faccio un casino”. Era troppo carina. Quando succedono quelle cose non sai come possono succedere. Lei era completamente diversa da qualsiasi altra persona che io abbia mai incontrato nella mia vita. Così fresca, semplice, ma anche un po’ complicata e misteriosa, ma così alla mano che potevi entrare nel suo mondo. Un mondo così gigantesco in una persona così piccolina che ti ci perdi. Io sono entrato e mi sono perso da subito. Stiamo meglio di prima. La nostra paura era che stavamo in un programma tv e poteva sembrare una cosa forzata. Poi siamo usciti, ho conosciuto la madre che mi è venuta a prendere all’aeroporto e siamo andati a casa dalla zia e abbiamo guardato la finale insieme. Siamo sempre stati bene, non ho mai vissuto qualcosa di più bello e naturale.

