Amici, Nunzio Stancampiano nel cast della nuova edizione?: "Nel programma con un ruolo tutto nuovo"

Il ballerino Nunzio Stancampiano pronto a tornare nella scuola di Amici come ballerino professionista.

Nunzio Stancampiano è stato la vera rivelazione dell'ultima edizione di Amici. Con il suo talento, la sua ironia e spontaneità è riuscito a conquistare tutti i telespettatori, che l'hanno mandato avanti a un passo dalla finale. Stando alle ultime indiscrezioni, il ballerino siciliano potrebbe tornare nella scuola in un ruolo del tutto inedito.

Nunzio Stancampiano pronto a tornare ad Amici

Manca pochissimo alla nuova edizione di Amici, che partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, NewsAmici21 ha lanciato un'indiscrezione bomba riguardante Nunzio Stancampiano. Secondo il sito, l'ex allievo di Raimondo Todaro potrebbe tornare nella famosa scuola di Canale 5 con un ruolo inedito, ovvero quello del motivatore:

Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma.

Sarà davvero così? Ricordiamo che, al momento, il ballerino siciliano è al centro del gossip per una ipotetica storia d'amore con Cosmary Fasanelli, ex fidanzata del loro ex compagno di scuola Alex Rina. Altra novità riguarda invece LDA. Pare infatti che il giovane cantante sia tra gli ospiti della prima puntata di Amici 22.

