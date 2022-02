Amici 21, Cosmary Fasanelli torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono ancora incredula, Alex sono sempre con te"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della ballerina Cosmary dopo l'eliminazione da Amici.

L'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 6 febbraio 2022, ha visto l'eliminazione dalla scuola di Cosmary Fasanelli. Un'eliminazione che ha spiazzato e destabilizzato il suo fidanzato Alex Rina, che ha deciso di lasciare lo studio insieme alla ballerina.

Cosmary Fasanelli dopo Amici: la dedica ad Alex e alla maestra Celentano

A poche ore dalla sua eliminazione da Amici 21, Cosmary è tornata sui social dove ha condiviso un lunghissimo post per ringraziare tutte le persone che l'hanno supportata e aiutata in questi mesi. "Sono ancora incredula di tutto ciò che è successo, credo di non aver ancora metabolizzato di aver preso parte, anche se per poco , di un programma così bello" ha scritto la ballerina che ci ha tenuto subito a ringraziare la maestra Alessandra Celentano per averle dato la possibilità di studiare nella scuola "Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data , non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi, porterò con me tutte le sue correzioni , i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso!".

La ballerina ha rivolto un pensiero anche ai suoi compagni di viaggio, in particolar modo al suo amato Alex: "Grazie a tutte le persone che si prendono cura di noi ragazzi in casetta, che senza farsi vedere fanno si che non ci manchi nulla . Grazie ai ballerini professionisti, ho amato stare in sala con voi e ogni vostra coreografia! Ma sopratutto grazie a Maria e ad Amici er avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere [...] Ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi , continuerò a seguirvi da fuori , spaccate tutto.. ma adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto!".

"Sono stati 2 mesi intensi, pieni di emozioni, esco dispiaciuta per non aver potuto dare il massimo nella mia ultima esibizione, ma consapevole e felice del fatto che anche in quella situazione difficile ci ho messo tutta me stessa come in tutto il mio percorso, sfruttando e prendendo tutto ciò che questa scuola poteva darmi. Spero vi sia arrivata Cosmary al 100%. [...] Continuerò a studiare, più di prima, per raggiungere ogni mio obbiettivo, non mi accontenterò più.." ha concluso Cosmary.

