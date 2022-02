Amici, Natalia Titova vuota il sacco: "Ecco perché ho deciso di lasciare il talent show"

Gossip TV

La ballerina e insegnante Natalia Titova rivela i motivi che l'hanno spinta a lasciare Amici.

Si avvicina il Serale della ventunesima edizione di Amici. Nell'attesa, la ballerina professionista Natalia Titova ha rilasciato un'intervista molto interessante al settimanale Nuovo in cui ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a lasciare il ruolo di professoressa di ballo del talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Natalia Titova su Amici

Natalia è stata una delle insegnanti di ballo di Amici dal 2015 al 2020. Intervistata da Nuovo, la ballerina professionista e coreografa è tornata a parlare della sua esperienza nella scuola rivelando, senza mezzi termini, i reali motivi che l'hanno portata ad abbandonare il popolare talent show di Canale 5 è stata proprio la diretta interessata.

"Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente" ha rivelato la Titova "Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo". Insomma, dalle sue parole si capisce chiaramente che, almeno per ora, non tornerà a far parte degli insegnanti di Amici.

Intanto, nella scuola i ragazzi si preparano per il Serale, che partirà il prossimo marzo 2022 su Canale 5. Ecco gli allievi in gara: Serena, Dario, Christian, Mattia, Carola, Michele e Alice per il ballo, Luigi, LDA, Sissi, Crytical, Albe, Aisha, Calma e Alex.

