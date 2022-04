Amici 21, cambia il meccanismo di eliminazione del Serale: la produzione convoca gli allievi della scuola

Gossip TV

La produzione di Amici cambia il regolamento del Serale e affida un ruolo importante ai ragazzi della scuola.

Manca poco alla quarta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani sera sabato 9 aprile 2022 su Canale 5. Nell'attesa, la produzione ha convocato tutti gli allievi della scuola e ha fatto loro una richiesta inaspettata: fare il nome dei compagni che nominerebbero per l’eliminazione.

La richiesta inaspettata della produzione di Amici

Cambia il regolamento del Serale di Amici 21? Nel daytime di ieri, la produzione del talent show di Maria De Filippi ha deciso di convocare i ragazzi per fare loro una richiesta molto particolare: ognuno di loro ha dovuto fare ben tre nomi da mandare al ballottaggio per l'eliminazione dal gioco.

La squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha nominato Nunzio, Aisha e Alex e Carola, LDA e Michele. In questa occasione, però Albe e Crytical si sono resi protagonisti di un battibecco. Il motivo? Secondo il cantante, Michele è molto più bravo di Carola e dunque non meritava la prima nomination. Un appunto che ha parecchio infastidito il rapper, che ha invitato il suo compagno di scuola a rispettare le scelte altrui senza creare polemiche.

È stata poi la volta della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che ha nominato: LDA, Luigi, Carola e Crytical. Infine i ragazzi del team Zerbi-Celentano hanno espresso le loro preferenze per l'eliminazione. I più votati sono stati Nunzio, Aisha e Albe. Cosa deciderà di fare la produzione? L'appuntamento con il Serale di Amici è per domani, sabato 9 aprile, in prima serata su Canale 5.

