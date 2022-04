Amici 21, Anna Pettinelli: "Il cerchio si stringe, ogni sconfitta è un rischio"

Gossip TV

Le ultime dichiarazioni di Anna Pettinelli sul Serale di Amici.

Anna Pettinelli è tornata a lasciare qualche frecciata al suo "nemico" Rudy Zerbi. A poche ore dalla settima puntata del Serale di Amici, la speaker radiofonica ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola. Percorso caratterizzato anche dai continui botta e risposta con il suo collega.

Anna Pettinelli: il Serale di Amici e il rapporto con Rudy Zerbi

Manca poco alla nuova puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domani sabato 30 aprile 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Anna Pettinelli ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dei ragazzi della sua squadra (Albe e Dario Schirone) e delle strategie che metteranno in atto insieme a Veronica Peparini:

Il cerchio di stringe, ogni sconfitta è un rischio e avremmo voluto portare tutti in finale. Onestamente non sono sempre d'accordo con le scelte della giuria, ma a un certo punto la gara va avanti...L'altr'anno la nostra vittoria è stata doppia, visto il grande successo di Giulia Stabile, ma anche del mio Aka7even.

Dopo aver elogiato la sua squadra, composta dal cantante Albe e dal ballerino Dario, la Pettinelli ha parlato anche di Rudy Zerbi. Senza troppi giri di parole, l'insegnante di Amici ha lanciato una bella frecciata al suo collega, con cui si è resa spesso protagonista di accese discussioni in studio:

Io ci rido su. Ormai sono la "Petti Seventeen" di Rudy Zerbi, così mi chiama dicendo che faccio finta di avere 17 anni. Ha pure la mia immaginetta incorniciata, mi stuzzica, io mi inalbero. In realtà mi ama, ma non lo ammetterà mai. La verità è che noi i gusti dei giovani sappiamo quali sono, a differenza dei suoi gusti da 90enne.

