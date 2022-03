Amici 21, Alex e Sissi violano le regole del talent: la reazione di Maria De Filippi e la drastica decisione della produzione

Gossip TV

Nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici 21.

Nella scuola è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare per "colpa" di Alex e Sissi. I due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno infranto le regole del talent show portando la produzione a prendere una drastica decisione nei confronti di tutti gli allievi.

I ragazzi di Amici 21 nei guai: ecco cosa ha deciso la produzione

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alex e Sissi sono stati duramente ripresi per aver utilizzato il computer per motivi personali infrangendo così le regole del programma. Proprio per questo motivo, la produzione del programma ha deciso di prendere una drastica decisione, ovvero sequestrare i computer a tutti i ragazzi: "La situazione non è cambiata e ve ne siete fregati. Il provvedimento coinvolgerà tutti".

Un provvedimento disciplinare che ha creato non poco scontento. "La scorsa settimana mi hai sgridato per aver mandato una email ai miei genitori e ora fai la stessa cosa, se non peggio. Non sono arrabbiato, ti capisco, ma almeno non fare la morale" ha sbottato Nunzio rivolgendosi ad Alex. "Io lo uso tanto il computer per studiare" ha dichiarato Luigi seguito da LDA "Ma io come faccio, non è possibile. Ma come ca**o faccio. Sono rimasto senza testi, senza barre, senza niente".

Leggi anche Luigi Strangis furioso contro Alex ad Amici

Stanca della situazione e del comportamento dei ragazzi di Amici, anche Maria De Filippi ha deciso di collegarsi in casetta: "Non sappiamo più come cavarcela. Nessuno di noi vuole fare il poliziotto ma cercate anche voi di venirci incontro, responsabilizzandovi e regolandovi. Vi è stata data la possibilità anche di andare sui vostri social".

Scopri le ultime news su Amici.