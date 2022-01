Amici 21, Alessandra Celentano furiosa con Mattia Zenzola: "Sei spocchioso e convinto"

Gossip TV

Duro confronto tra Mattia e la maestra Celentano ad Amici.

Duro confronto nella scuola di Amici 21 tra Mattia Zenzola e Alessandra Celentano. Il motivo? Il comportamento irrispettoso assunto dall'allievo di Raimondo Todaro subito dopo l'interrogazione in studio.

La maestra Celentano contro Mattia dopo la puntata di Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, la Celentano ha voluto incontrare tutti i ballerini della scuola per mostrargli un filmato riguardante il comportamento di Mattia. "Quello è il Mattia finto, umile e volenteroso. Questo invece è il vero Mattia, spocchioso e convinto pure" ha dichiarato l'insegnante riferendosi alle risatine e battute fatte dal ballerino durante l'ultima puntata.

"Stavo scherzando, ero ironico" ha subito dichiarato Mattia cercando di giustificarsi. "Voi recitate una parte per il pubblico, per farvi vedere quello che non siete. Tu pensi addirittura di aver risposto bene e ci ridi sopra. [...] La danza classica è la base, non mi interessa il resto. Dici delle cose assurde. Invece di sentirti in difetto perché non sai niente, ci ridi sopra" ha sbottato Alessandra.

Leggi anche Raimondo Todaro al centro delle critiche per il gesto dopo l'eliminazione di Cristiano

Delusa per il comportamento dell'allievo di Todaro, la Celentano ha concluso affermando: "Io adesso ti do una bella dispensa di latino americano. [...] Sei la superficialità in persona. Invece di pensare al look, alle cavolate, pensa alle cose importanti. Ragiona su questo. La tua è una mancanza di rispetto. Studia".

Scopri le ultime news su Amici.