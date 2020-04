Amici 19: intervista a Gaia Gozzi, la vincitrice della diciannovesima edizione del talent

Gossip TV

La vincitrice di Amici si racconta: "Sono felicissima. Per me questo è un nuovo inizio".

Abbiamo intervistato Gaia Gozzi, la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. Una voce calda e uno sguardo che ipnotizza. Gaia ha 22 anni, vive a Milano ed è una cantautrice italo-brasiliana. Amici non è stata la sua prima esperienza televisiva. La giovane artista, infatti, ha partecipato alla decima edizione di X Factor nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto, dietro al gruppo vincitore Soul System. La vittoria ad Amici, quindi, ha rappresentato per Gaia un vero e proprio riscatto trovato a quattro anni di distanza dalla sua partecipazione al talent show di Sky Uno.

A poche ore dalla finale, che si è aggiudicata la serata con uno share del 22,78% pari a 4 milioni 822mila telespettatori, siamo riusciti a intervistare la bravissima Gaia. Ecco cosa ci ha raccontato la cantante, incontrata ad una roundtable virtuale insieme ad alcuni colleghi.

Ciao Gaia, come potresti definire il tuo percorso nella scuola di Amici? Hai rimpianti?

Il mio percorso ad Amici è stato giusto così. All’inizio ero decisamente più impaurita di affrontare il confronto con l’esterno. Non cambierei comunque nulla perché è stato graduale. Piano piano con l’aiuto di tutte le persone che fanno parte di questo programma sono riuscita anche a scavarmi dentro, a trovare il modo di raccontarmi. Non mi piace guardare indietro con negatività perché tutto fa parte di un percorso, ognuno ha il suo modo di affrontare le situazioni. Io sono molto contenta, sono proprio felice.

Che emozioni hai provato nel momento della proclamazione?

La finale l’ho vissuta davvero con tanta libertà. Il mio obiettivo era quello di far sentire la mia musica. In quel momento, quando ho visto che la carta aveva la mia faccia è stato un turbine di emozioni, di gratitudine, di felicità estrema. È tutto molto bello. Sono ancora un po’ su di giri.

Hai rivelato di essere rimasta sorpresa della tua vittoria. Chi pensavi avrebbe vinto Amici?

Pensavo Giulia o Javier. Sono due personaggi molto amati artisticamente e personalmente dal pubblico. Ero sicura vincesse Javier. Ho vissuto la finale con estrema serenità ma con quella grinta giusta per andare avanti. Il mio pianto alla fine è stato liberatorio, di sorpresa, di felicità.

Quali consigli hai cercato di seguire in questi mesi nella scuola e qual è stato il momento in cui hai capito che Maria De Filippi poteva essere una tua grande alleata?

Maria è sempre stata molto sincera e vera. Ha trovato sempre le parole giuste per ognuno di noi. La sua sincerità è il regalo più grande che mi ha fatto. Mi ha dato la possibilità di essere libera di non pensare cosa fosse giusto o sbagliato fare ma cosa fosse meglio per me. Maria è stata fondamentale, soprattutto a livello emotivo.

Rispetto a quattro anni fa, quando hai partecipato a XFactor, cosa è cambiato in te? Ti senti diversa?

C’è una consapevolezza totalmente diversa, X Factor l’ho fatto con occhi sognanti, senza sapere dove andare. Era il mio primo approccio con il pubblico. Adesso sono più realista e consapevole. Sono più sicura di quello che voglio fare. Sono più determinata. Sono felicissima, sto a mille…ho tanta voglia di fare e condividere…tornare a scrivere e fare concerti. Sono carica. Per me questo è un nuovo inizio.

Fantastichiamo un po’…dove ti vedi tra dieci anni? Quale sarebbe il tuo più grande sogno?

Io spero di essere ancora sul palco e di farlo con la mia musica e con l’energia di ballare e divertirmi, di farlo con le persone. Spero ci sia una costante ricerca di trovare qualcosa di nuovo. Spero di continuare ad avere voglia di cercare e di fare con lo stesso spirito e con tanto amore.

