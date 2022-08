Alice Campello annuncia il nome della quarta figlia. Tutto sulla moglie di Alvaro Morata

Gossip TV

Alice Campello: Ecco chi è l'influencer

Alice Campello nasce a Mestre, in Veneto, sotto il segno dei Pesci, il 5 marzo del 1995; ha quindi 27 anni. Una delle più care amiche della nota influencer Chiara Biasi, studia Marketing alla IULM di Milano. Il padre, invece, è il proprietario della Campello Motors, l'azienda leader nella vendita di automobili per il Nord Italia; Alice, però, sin da bambina ha una spiccata passione per il mondo della moda, ed è per tale ragione che, dopo aver lavorato per un breve periodo nell'azienda di famiglia, inizia a costruirsi la sua carriera da modella ed influencer, mentre nel 2021 fonda il marchio prêt-à-porter Akala Studio.

Nel 2016, il calciatore spagnolo Alvaro Morata le scrive un messaggio su Instagram. Nonostante la diffidenza iniziale, alla fine la Campello accetta di uscirci insieme e, sin da subito, scatta la scintilla. Ha dichiarato lei in un'intervista:

Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano.

Qualche mese dopo arriva la proposta di matrimonio, e, nel 2017, i due convolano a nozze a Venezia. Dal loro amore nascono prima i gemelli, Leonardo ed Alessandro, il 29 luglio del 2018, poi Edoardo, il 29 settembre del 2020. Ad oggi, la Campello ed Alvaro sono in attesa del quartogenito, una femmina che si chiamerà Bella.

Lei ha un tatuaggio sull'avambraccio sinistro, ed il marito lo ha identico sul destro: una scritta in spagnolo, il cui significato è "L'unico al mondo, l'unica ragione". Morata, inoltre ha un altro tatuaggio dedicato ad Alice, ossia il suo volto sul braccio sinistro.