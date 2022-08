Alice Campello sorprende e svela il nome della quarta figlia!

Gossip TV

Alice Campello e Alvaro Morata sono in attesa della quarta figlia e l’influencer rivela che nome hanno scelto per la nascitura.

Dopo lunghi anni d’amore incondizionato e uno splendido quinto anniversario di nozze, Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato di essere in attesa della quarta figlia. Un femminuccia, dopo tre maschi, il cui nome ricorda quello della protagonista di una nota saga fantasy.

Alice Campello e Alvaro Morata: ecco come si chiamerà la figlia

Tra le coppie più amate e seguite di Instagram c’è senza dubbio quella formata dall’influencer Alice Campello e dal giocatore di calcio Alvaro Morata. Recentemente la coppia ha festeggiato il quinto anniversario di matrimonio e ha svelato, con una foto dolcissima, di essere in attesa della quarta figlia. Una femmina dopo tre maschi, una vera gioia per la mamma e il papà ma anche per tutti coloro che seguono con amore questa coppia splendida.

Inevitabilmente, il popolo di Instagram è diventato sempre più curioso e ha iniziato a tempestare Alice e Alvaro di domande sulla bambina che la modella porta in grembo, in particolare desiderosi di scoprire che nome hanno scelto per la nascitura. Alice ha deciso di rivelare sui social la loro scelta, annunciando che la quarta figlia si chiamerà Bella Morata Campello e che la data prevista per il parto è gennaio. Nell’ultimo periodo sono tante le influencer ad aver annunciato la gravidanza, tra cui anche Ludovica Valli in attesa del secondogenito.