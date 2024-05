Alessandro Cattelan commenta l’ipotesi Sanremo: ''Spero che chi sarà il prossimo diretto artistico…''

Gossip TV

Alessandro Cattelan, a breve in onda su Rai 2 con tre prime serate con lo show Da Vicino nessuno è Normale, parla dell’ipotesi di condurre il Festival di Sanremo.

Alessandro Cattelan torna in prima serata su Rai 2 con un nuovo show dal titolo Da Vicino nessuno è normale. Il presentatore racconta il nuovo format, che andrà in onda per tre lunedì consecutivi, poi commenta l’ipotesi che sia proprio lui l’erede di Amadeus al Festival di Sanremo come vociferato nelle ultime settimane.

Alessandro Cattelan torna in prima serata su Rai 2

Volto amatissimo della televisione italiana, Alessandro Cattelan è un presentatore dinamico e ironico, che sa come strappare un sorriso al proprio pubblico. Dopo diverso tempo, per Cattalen c’è il grande ritorno in prima serata su Rai 2, questa volta per tre lunedì di seguito a partire dal 20 maggio 2024, con lo show Da Vicino nessuno è Normale. Ma di cosa parla questo nuovo progetto televisivo presto in onda? Lo racconta Cattelan a Tv Sorrisi e Canzoni.

“È un varietà con grandi ospiti del mondo dello spettacolo,. Dello sport e della comicità. Ci sono gag, scherzi, esperimenti sociali, giochi, esibizioni e, soprattutto, interazioni con il pubblico in studio e da casa […] Prima e seconda serata sono uguali: il mio modo di lavorare e la mia idea di televisione non cambiano”.

Insomma ci sarà sicuramente da divertirsi ma il programma condotto da Cattelan sarà anche un modo per sentirci meno strani e diversi. Del resto ognuno ha le sue particolarità e riti scaramantici, come ha ammesso anche il presentatore che ha confidato anche di sperare di avere tempo per scrivere la sua prossima commedia dopo il successo di “Salutava sempre: la spettacolare fine di Alessandro Cattelan”.

Festival di Sanremo, c’è Cattelan al timone?

Mentre è in fermento per gli ultimi preparativi del suo nuovo show in onda in prima serata su Rai 2 dal 20 maggio 2024, Alessandro Cattelan è anche oggetto di gossip legato alla prossima conduzione del Festival di Sanremo. Da quando Amadeus, infatti, ha annunciato l’addio definitivo lasciando poi anche la Rai a favore di Discovery, si è parlato di diversi ipotesi. Alcune sono state smentite, come quella che riguarda Piero Chiambretti da poco tornato sulla televisione nazionale, altre sono ancora in ballo e sembrano anche entusiasmare il pubblico.

“Amadeus in questi anni ha fatto scelte giuste e moderne, che forse all’inizio neanche io avrei fatto. E ha funzionato alla grande. Quindi, indipendentemente da me, spero che chi sarò il prossimo direttore artistico e conduttore continua a seguire questa strada” Questo il commento di Cattelan che parla di modernità e di seguire il filone di Amadeus, ma nei fatti non conferma e non nega di essere stato contattato dai vertici di Viale Mazzini. Voi cosa ne pensate?