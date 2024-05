Piero Chiambretti commenta il suo ritorno su Rai 3 poi chiude alla possibilità di condurre il Festival di Sanremo

Gossip TV

Piero Chiambretti torna in Rai a distanza di 40 anni dal suo debutto sulle televisione nazionale, debuttando su Rai 3 per cinque serate con Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il conduttore ha svelato le sue sensazioni sul nuovo progetto, parlando anche della grande fuga dei suoi colleghi, per poi ammettere di non aver pensato a candidarsi per condurre il Festival di Sanremo.

Piero Chiambretti su Rai 3 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Il 14 maggio 2024, con cinque prime serate, Piero Chiambretti torna su Rai 3 a distanza di 40 anni dal suo debutto sulla televisione nazionale, dopo aver passato gli ultimi quindici anni in Mediaset. Il nuovo programma del conduttore si chiamerà Donne sull’orlo di una crisi di nervi, un programma dedicato al mondo femminile, seguendo il filone de La Repubblica delle Donne che aveva presentato su Canale 5 e che si è interrotto a causa del Covid, non vedendo più rinnovo. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Chiambretti ha rivelato:

“Sono tornato su Rai 3 in modo un po’ canale e un po’ cercato, ma i venti anni di guerra tra alcuni artisti e la Rai sono cominciati con molto anticipo. Certamente ora, con un vero esodo, ho trovato spazio nel palinsesto. Del resto non c’è solo un libero pensiero, ma anche un libero mercato […] Sono emozionato e soddisfatto, anche se è un momento difficile per l’azienda. Nello stesso tempo ho un po’ di ansia da prestazione, di tornare dove ho cominciato oggi che è tutto cambiato”.

Insomma, emozionato ma anche molto fiducioso, Chiambretti ha deciso di andare controcorrente rispetto ai suoi colleghi che, uno dopo l’altro, stanno abbandonando la Rai per nuovi progetti come Fabio Fazio, Amadeus e ora si ipotizza anche Francesca Fagnani. Chiambretti ha anche affrontato un tema scottante, la conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo, che potrebbe avere una conduzione a tre, ammettendo di non essersi proposto e di non avere intenzione di farlo.

Ma come sono rimasti i rapporti con i vertici del Biscione dopo la sua decisione di dire addio a Mediaset? Il conduttore ha candidamente svelato di avere ottimi rapporti con l'Ad Piersilvio Berlusconi, che gli ha donato un enorme uovo di Pasqua per fargli sentire il suo sostegno, essendoci tra loro un rapporto di grande stima reciproca.