Alessandra Amoroso presa di mira su TitkTok, i fan si ribellano e si mobilitano

Alessandra Amoroso è stata molte volte oggetto di scherno sulle piattaforme social, l'ultima di queste è avvenuta in questi giorni su TikTok. Ma in suo soccorso sono giunti i fan, pronti a tutto pur di difenderla. Ecco cosa è successo.

Alessandra Amoroso è stata tante volte oggetto di gossip negli ultimi mesi, soprattutto per il famoso episodio in cui si rifiutava di firmare un gadget a una fan che l'aspettava da ore in fila. La polemica che ne è seguita ha riempito le pagine social per tanto tempo e ne sono nati i meme più disparati. Ma, ora, i suoi fan dicono basta e decidono di intervenire.

Alessandra Amoroso, su TikTok gira una versione "hot" della sua canzone

Eh sì, avete letto bene, il mondo di TikTok ha colpito ancora e ha trasformato il testo di una hit estiva di Alessandra Amoroso Camera 209 in una versione più piccante, ma forse sarebbe meglio dire più spinta e a tratti anche volgare. La nuova canzone è circolata così tante volte nel mondo dei tiktokers che è quasi difficile ricordare la versione originale. Questo scherzo di pessimo gusto è stato giudicato in maniera molto negativa dalla community di Alessandra Amoroso.

A detta loro, una cosa sono i meme e le battute, un'altra è un atto che è stato interpretato come bullismo vero e proprio e che come tale deve essere condannato. La Big Family di Amoroso si è espressa con parole dure sui social, condannando quei comportamenti tossici e violenti che molto spesso alcuni dimostrano:

"Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di morte e violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, “l'amorosofobia". Questo sì che è cyberbullismo!"

Infatti, per umiliare la cantante i suoi haters hanno coniato il termine amorosofobia, dispregiativo e offensivo e che come tale non può essere tollerato.