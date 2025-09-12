TGCom24
XIX Edizione dei Tim Music Awards 2025, stasera su Rai1: ospiti e anticipazioni
XIX Edizione dei Tim Music Awards 2025, stasera su Rai1: ospiti e anticipazioni

Oggi, venerdì 12 settembre 2025, in prima serata su Ra1, il grande evento musicale giunto alla quattordicesima edizione di Tim Music Awards, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

La grande musica italiana si prepara a vivere due serate indimenticabili con il ritorno dei TIM Music Awards 2025, il più importante riconoscimento legato alle vendite discografiche e all’entertainment.

TIM Music Awards 2025: in diretta dall'arena di Verona, la grande musica italiana su Rai1

E’ tutto pronto all’Arena di Verona per le dirette di venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai 1, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme sul palco, dove sono attese le stelle della musica italiana, che regaleranno al pubblico emozioni e momenti “live” esclusivi. Il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso.

Due serate in cui la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico.

Tra gli artisti di questa edizione: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti,Astro, Bresh,Brunori SAS, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini,Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Olly, Papa V, Nerissima Serpe, Fritu Pinguini tattici nucleari, Pooh, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, e con Andrea Pucci e Enrico Brignano.

Durante le serate, saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE.

Non mancheranno, come da tradizione, degli importanti Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico.

TIM Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

