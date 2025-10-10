X Factor 2025, le pagelle dei secondi Bootcamp: Francesco Gabbani garbato e vibrante (9), Achille Lauro un po’ svogliato (5)

Anticipazioni TV

Con i secondi Bootcamp si è chiusa ieri sera la seconda fase di X Factor 2025. I quattro giudici hanno finito di selezionare i concorrenti che andranno alle Last Call giovedì 16 novembre. Ecco le pagelle della serata.

E anche i secondi Bootcamp di X Factor 2025 sono andati e adesso non si scherza più, perché con le Last Call e ancora di più i Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle si entrerà nel vivo della gara e la competizione si farà sempre più serrata, dal momento che ad arrivare in Finale il 4 dicembre saranno solamente 4 concorrenti. Non che la puntata di ieri non sia stata carica della giusta tensione o attraversata da riflessioni ponderate e interessanti sull’ipotetico futuro discografico dei ragazzi che si sono esibiti sul palco, ma i diverbi tra i giudici che tanto ci piacciono saranno con buona probabilità patrimonio delle prossime puntate. A proposito dei giudici, avrete certamente notato che almeno due di loro (Gabbani e Paola Iezzi) hanno fatto un giro sulle montagne russe dell’emotività, il che ha reso appassionante la quinta puntata di XF 2025.

Le pagelle dei secondi Bootcamp di X Factor 2025

Francesco Gabbani: voto 9

È sempre bello vedere qualcuno che si commuove, specialmente se questo qualcuno è grande, grosso e famoso, tanto famoso (e apprezzato) da aver vinto 2 edizioni del Festival di Sanremo una di seguito all'altra. Francesco Gabbani ieri ha mostrato dolcezza e incredibile sensibilità. Alla quinta puntata del talent show, il giudice si è preso il suo spazio e ha fatto gli onori di casa, chiamando i concorrenti sul palco e mostrando di avere ben chiaro il loro breve percorso. I suoi "no" erano sempre frutto di analisi puntuali e ragionamenti logici, ma quando sul palco dell'Allianz Cloud di Milano è arrivato Piercesare Fagioli in arte Pierci, il buon Gabbani, infagottato nel suo giubbotto grigio, si è lasciato andare allo struggimento e, finalmente, si è giocato l'X-Pass. A questo punto è chiaro che Pierci farà parte della squadra che il giudice new entry porterà ai Live. Sarebbe 9 anche il voto di quest'ultimo concorrente, che molti danno già per vincitore della diciannovesima edizione del talent show condotto da Giorgia.

Paola Iezzi: voto 7

Ci piace molto Paola Iezzi in versione Bastian Contrario, perché, lungi dall’impuntarsi senza una giusta motivazione sul destino di un concorrente, la cantante dimostra che le sue scelte, anche le più drastiche, vengono fatte con grande cognizione di causa. Ieri uno dei fab four del tavolo le ha detto che si lascia prendere un po’ troppo dal suo amore per la musica e per i brani di cui i ragazzi hanno portato le cover, con il risultato di essere troppo tranchant. Ahinoi, è proprio vero, ma ciò non toglie che la cantante abbia mostrato una straordinaria lucidità, individuando, ogni volta che bisognava trasformare pareri discordanti in un verdetto unanime, il difetto o le potenzialità del concorrente in dubbio. Ieri la Iezzi è stata la reginetta delle domande, chiedendo lumi sulle scelte dei brani e sulle tonalità. Inoltre, con grande franchezza, ha spiegato ai colleghi ciò che può e non può fare, ad esempio dicendo agli altri tre giudici, dopo aver ascoltato Gabriele Bernabò in arte Androgynus: "Io questo non lo prendo"-

Jake La Furia: voto 7

Durante i secondi Bootcamp di X Factor 2025, Jake si è come sdoppiato. Da un lato è stato il giudice "di pancia" che tanto amiamo, oltre che il "fumino" del tavolo, mentre dall’altra ha subissato i colleghi e il pubblico, di battute folgoranti e "cattivelle", e di questo va ringraziato, perché nell'epoca del politicamente corretto e della condanna del body shaming, una voce fuori dal coro è fondamentale. La Furia è passato da "Andate a farvi una cagata tutti e tre" ad “Adesso lo distruggo” e da "Questa esibizione mi ha fatto cagare” a “Se ci sono le domande, non ci sono le risposte". Jake conosce benissimo la scena musicale contemporanea, e ha bisogno di avere di fronte un’idea forte, un progetto musicale solido, mentre noi abbiamo bisogno di vedere lui seduto al tavolo dei giudici e di vederlo ogni tanto versare una lacrimuccia ma più spesso dire: "Ci vuole un po' di leggerezza nella vita, non puoi portare solo pezzi impegnati". Caro vecchio Jake, che faremmo senza di te che pur venendo dal rap ti lasci incantare da brani melodici e canzoni in cui è forte la tradizione di un popolo o il background di una singolo individuo?

Achille Lauro: voto 5

Nonostante il fascino killer che gli assicura l'appezzamento del senato e l’amore puro delle Bimbe di Lauro, Achille Lauro è stato un po’ troppo "personaggio" durante i secondi Bootcamp di X Factor 2025. Il cantante sembrava distaccato dalla gare, come se si domandasse: "E io che ci faccio qui?". Forse rispetto alla volta scorsa ha dato meno "no", ma poche volte lo abbiamo visto stregato da qualche concorrente. Ieri sera Achille Lauro ha riso (molto) alle battute di Jake La Furia e non ha mancato di far vedere, ancora una volta, quanto la presunzione rischi di rovinare una performance. La sua severità è l'elemento di cui ogni talent show avrebbe bisogno, perché là fuori c'è un brutto mondo, e per trovare il proprio posto bisogna avere una buona dose di "cazzimma" ma anche di umiltà.