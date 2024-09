X Factor 2024: la prima puntata stasera su Sky. Si comincia con le Audition!

Anticipazioni TV

Parte stasera, su Sky Uno e in streaming su NOW, X Factor 2024, l’amatissimo show Sky Original in cui si fa musica e si parla di musica. Vi raccontiamo come si svolgerà la gara canora condotta da Giorgia e con una nuova giuria.

Finalmente ci siamo: è arrivato il fatidico giovedì del debutto di X-Factor 2024 , lo show Sky Original prodotto da Fremantle che ogni settimana ci terrà compagnia, fino al 5 dicembre, su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21.15. La diciottesima edizione è una vera e propria Festa della Musica, perché si gareggerà ma ci sarà anche spazio per il divertimento e la giusta leggerezza. Ne abbiamo avuto un assaggio tempo fa con le immagini dei quattro giudici e di Giorgia tra palloncini, partite di biliardo, balli scatenati e brindisi con le mitiche tazze di XF. Adesso non resta che aspettare l'inizio delle celebrazioni con la prima puntata delle Audition.

Sappiamo già che le novità di quest'anno sono Giorgia che presenta e la giuria, che all'esperto e familiare Manuel Agnelli affianca Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Nuovo anche lo spirito dei 4 seduti al tavolo, che aiuteranno i concorrenti a valorizzare il proprio talento con passione e gentilezza. Infine non bisogna dimenticare L'X Pass, un bonus che Lauro & Co. potranno assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al proprio Bootcamp.

X Factor 2024: le fasi della gara

Andiamo adesso a scoprire come sarà, nel dettaglio, X Factor 2024, che prevede 3 puntate dedicate alle Audition, 2 ai Bootcamp, 1 agli Home Visit. Dopodiché, il 24 ottobre, si comincia con i Live Show. La finale si svolgerà a Napoli in Piazza del Plebiscito. Al talent show lavorano ben 400 persone, e staremo a vedere se dalla nuova edizione uscirà una leggenda della musica pronta a conquistare il mondo intero.

Le Audition

X Factor comincia sempre dalle Audition. All'interno dell'Allianz Cloud di Milano, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia ascolteranno gli aspiranti cantanti e musicisti, che porteranno sul palco delle cover o dei brani scritti da loro, in cui si cimenteranno dopo una breve presentazione. Le band e i solisti potranno passare alla fase successiva della gara (i Bootcamp) solo se avranno ottenuto dai giudici 3 sì su 4, o se uno dei giudici si sarà giocato il jolly, che poi è l'X Pass. Le Audition saranno divise in tre puntate - il 12, 19 e 26 settembre - che stabiliranno il mood della diciottesima edizione di X Factor. Quest'anno Agnelli, Iezzi, La Furia e Lauro cercano sostanza, amore per la musica, grande personalità, originalità e un pizzico di ribellione e di anarchia.

I Bootcamp

Gli appuntamenti del 3 e del 10 ottobre saranno dedicati ai Bootcamp. In ognuno due giudici sceglieranno la loro squadra provvisoria, e se diciamo provvisoria è perché ad andare al primo Live saranno soltanto tre concorrenti.

Nel proprio bootcamp ogni giudice avrà 11 concorrenti e 4 sedie da occupare invece di 5, quindi saranno in molti ad essere eliminati, o subito dopo essersi esibiti o quando il feroce meccanismo dello switch li vedrà cedere la sedia a un nuovo concorrente. Per Manuel, Jake, Paola e Achille i Bootcamp non saranno un momento facile, perché spesso accade di dover scegliere fra artisti talentuosi e non in base al proprio gusto personale ma all'esportabilità del soggetto (o dei soggetti) in questione.

Gli Home Visit e i Live Show

A chiudere la fase di selezione di X Factor 2024 saranno gli Home Visit, che si svolgeranno il 17 ottobre. In questa parte della gara i giudici ascolteranno ancora una volta i loro concorrenti e sceglieranno chi portare al primo Live Show il 24 ottobre. I live si svolgeranno nel teatro Repower di Milano e i componenti delle 4 squadre di esibiranno sul palco. Alle cover alterneranno il loro inedito, che però non ascolteremo subito. Arriveranno ospiti italiani e stranieri, e pian piano il numero degli artisti in gara si assottiglierà. Determinante sarà il pubblico, che attraverso il televoto potrà sbloccare situazioni di stallo diventando a tutti gli effetti il quinto giudice. I Live preoccupano sempre i quattro signori del tavolo, perché è la parte di XF in cui si litiga di più. Ricordiamo che i Live segneranno veramente il debutto di Giorgia in qualità di presentatrice. Nelle fasi precedenti, la cantante resterà dietro le quinte a motivare i concorrenti.

X Factor 2024: dove e quando vederlo

Da oggi, giovedì 12 settembre, e fino al 5 dicembre 2024, potrete seguire X Factor 2024 ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Lo Show Sky Original sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Dal 17 settembre la diciottesima edizione di XF sarà in chiaro, alle 21.30, su TV8, al tasto 8 del telecomando.