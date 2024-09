X Factor 2024, la parola ai giudici e a Giorgia: "Cerchiamo il kamikaze della musica"

Anticipazioni TV

In attesa che dopodomani, 12 settembre, cominci X Factor 2024, su Sky e in streaming su NOW, la nuova conduttrice Giorgia e i giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno parlato della 18ª edizione dello show Sky Original.

Mancano soltanto due giorni alla puntata iniziale di X-Factor 2024 , lo show Sky Original prodotto da Fremantle che vi terrà compagnia ogni giovedì fino al 5 dicembre - giorno in cui, a Piazza Plebiscito a Napoli, si terrà la finale - su Sky e in esclusiva Streaming sulla piattaforma NOW. La diciottesima edizione dell'attesissima gara canora è certamente nel segno delle novità, a cominciare dalla conduzione e dal tavolo della giuria per continuare con la sinergia fra giudici e concorrenti e l'X Pass. Come da tradizione, invece, a ridosso della prima serata dedicata alle Audition, i quattro giudici hanno incontrato la stampa insieme alla neo-presentatrice Giorgia, per raccontare cosa si aspettano, come si muoveranno e com'è andata nelle fasi del talent show che precedono i Live, che cominceranno il 24 ottobre. In quella data, Giorgia debutterà sul palco, mentre nelle Audition e durante i Boootcamp resterà dietro le quinte a incoraggiare i concorrenti.

L'incontro con Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Giorgia si è svolto questa mattina all'interno della Stazione Centrale di Milano, accompagnato da immagini dello show. Prima della presentazione, inoltre, abbiamo avuto il privilegio di vedere la prima parte della prima puntata. Non faremo spoiler, ma possiamo anticiparvi che l'atmosfera è festosa e allegra, anche se, quando si tratta di riconoscere il talento, i giudici fanno il loro mestiere con grande serietà. L'entusiasmo con cui hanno lavorato è rimasto intatto, e i magnifici 4 ci sono sembrati un gruppo di amici che, all'indomani di un viaggio insieme, è diventato ancora più affiatato. Lo si capisce anche dal piacere con cui tutti hanno risposto alle domande, scherzando fra loro e dandosi man forte.

I quattro giudici di X Factor 2024: una squadra fortissima e affiatata

Il primo a raccontare la sua esperienza con colleghi "inediti" è stato Manuel Agnelli, arrivato alla sua quinta partecipazione a X Factor: "Mi sto divertendo come non mi sono mai divertito" - ha detto sorridendo. Nelle passate edizioni, X Factor è stato stimolante o nuovo per me, però quest'anno il divertimento è proprio la marcia in più, e dobbiamo fare di tutto per proteggere questa cosa nei Live, dove ci sarà la gara e quindi sarà molto più difficile, perché durante le eliminatorie fra noi c'è una complicità naturale, visto che non abbiamo squadre. Quando si arriva ai Live, invece, ognuno di noi deve proteggere i suoi ragazzi ed è sempre complicato staccarsi emotivamente quando lavori con persone che hanno grandissime speranze ma anche grande talento, per cui è chiaro che ti dispiace quando escono. Noi giudici facciamo di tutto perché i nostri concorrenti rimangano in gara, perché più stanno e più imparano, e quindi non sarà semplice mantenere la calma e non perdere la complicità che è la cosa davvero preziosa di X Factor 2024".

Paola Iezzi, che da poco ha ricreato il duo Paola & Chiara con sua sorella Chiara, è sempre stata una grandissima fan di X Factor, che ha paragonato a un fidanzato nuovo, che arriva quando meno te lo aspetti: "Ho sempre amato X Factor, proprio perché ho sempre pensato che fosse uno dei pochi programmi dove si parla e si fa la musica, ed è uno dei più credibili, nel senso che si racconta anche ciò che avviene negli studi di registrazione o durante una performance in diretta. Molti sostengono che parlare di musica annoi il pubblico, io non l'ho mai pensata così: dipende sempre dal tipo di linguaggio che usi e da come esprimi il tuo amore anche nei confronti degli aspetti un po’ più tecnici, che secondo me oggi interessano anche la gente, visto che la tecnologia è alla portata di ognuno. Quasi tutti i ragazzini sognano di fare musica, quindi si attrezzano, comprano degli strumenti, hanno delle app, insomma si ingegnano, e quindi sono convinta che X Factor sia sempre di più un programma up to date - e cioè moderno - e che debba essere difeso ad ogni costo in un mondo in cui tutto va troppo veloce".

Più che un cantante, Achille Lauro è un artista a 360°, come già hanno dimostrato le sue performance o tableau vivant al Festival di Sanremo. Ai giornalisti ha spiegato il suo approccio allo show Sky Original: "Affronterò e sto affrontando il programma come ho affrontato la mia carriera: un po’ da sovversivo e anarchico della musica. Vorrei trovare ragazzi che hanno una visione che escluda qualunque tipo di logica di mercato. Sinceramente non mi interessa tanto la grande voce quanto l'unicità, che poi è la caratteristica che ti permette di vivere nel mercato discografico post X Factor. Oggi forse chi sopravvive è colui che è diverso dagli altri, quindi unico. Oggi escono migliaia e migliaia di pezzi ogni venerdì, e quindi si investe su chi ha scoperto la propria identità. Io sono un battitore libero e cerco i battitori liberi".

Jake La Furia, che è un po’ il giullare del gruppo di giudici, nel senso che li fa ridere con le sue battute travolgenti, ha intenzione di essere cristallino con i concorrenti di XF24: "Io vengo qua per dire quello che mi viene in mente di dire e per trattare le persone con una schiettezza che a volte può sembrare brutalità, però, a pensarci bene, a volte conviene dire: 'Guarda che la cosa che stai facendo non è la tua cosa', piuttosto che fare un complimento di circostanza. Credo di essere il cazzone di questa edizione, perché mi piace prendere le cose con la giusta leggerezza. E tuttavia durante la competizione non c'è molto da ridere. Ho trovato piuttosto duro il momento della scelta, pensavo di essere più distaccato. Quando ho dovuto lasciare a casa delle persone per prenderne altre, mi sono sentito a disagio a guardare dei concorrenti negli occhi e a dire loro: ‘Guarda, purtroppo non posso portarti con me”.

Cos'è esattamente l'X Factor?

L'X Factor non si chiama X Factor a caso, perché la X in un'equazione indica spesso l'incognita, e il fattore X che tutti cercano è qualcosa di impossibile da spiegare. Nonostante questo, qualcuno ha chiesto ai giudici di darne una definizione. A rispondere immediatamente alla domanda è stata Paola Iezzi: "Quando sei lì e guardi questi talenti esibirsi, non sai esattamente quello che stai cercando: vieni semplicemente colpito da ciò che senti e da ciò che vedi. Per quanto mi riguarda, un artista è colui che riesce a comunicare nella miglior maniera possibile il suo mondo interiore, riuscendo a mixarlo con il mondo esterno, e quindi arrivando alle persone".

Più lunga e articolata la risposta di Achille Lauro: "Ci troviamo in un mercato discografico che è fatto per il 90% di ragazzi che sognano di diventare famosi facendo dei balletti su TikTok. Secondo me la cosa bella di quest'anno è che si riparte dalla musica, dal chi sei, dall'originalità. Quando vediamo qualcuno che ci spiazza, che ci lascia senza parole, che ci disturba, che comunica in modo diverso e che ha un'esigenza vera di esprimersi, lo riconosciamo facilmente in mezzo a un mare di niente, e questo niente esiste non perché non ci siano grandissimi talenti in Italia, ma perché tantissimi sono rimasti nelle loro stanze, e il motivo è che oggi, purtroppo, contano soprattutto il marketing e l’apparenza. Posso dire che qui a X Factor cerchiamo il kamikaze della musica".

Le definizioni di X Factor di Jake La Furia e Manuel Agnelli sono decisamente più sintetiche, e se il primo ha spiegato: "Per me molto semplicemente l'X Factor è quella cosa in più che permette a una persona di talento di emergere in mezzo ad altre persone di talento", il secondo ha concluso: "Sommando tutte le cose che hanno detto i miei colleghi, potrei dire che possedere l'X Factor significa avere personalità".

Giorgia è la nuova conduttrice di X Factor 2024

In cima all'articolo abbiamo parlato di una nuova conduttrice, la cantante Giorgia, e dell'X Pass. Sull'X Pass possiamo dire che un giudice può giocarlo quando è l'unico a dare sì a un concorrente ma vuole farlo passare alla fase successiva di X Factor 2024. Quanto a Giorgia, che dietro le quinte ha dispensato abbracci ed empatia, ecco come ha commentato il suo incarico nel talent show: "Intanto ci tengo ad ammettere che mi ha detto benissimo perché veramente in questa giuria c'è una dose incredibile di simpatia e di professionalità. Credo che sia il gruppo migliore che potessi trovare. Mi supportano, mi hanno supportato e anche sopportato. E comunque io sono una a cui piace sempre mettersi in discussione: a volte mi va meglio, a volte peggio, e speriamo che questa sia ‘una di quelle meglio’. Negli ultimi anni ho fatto qualche esperienza analoga, ad esempio il Festival di Sanremo, che è stato una co-conduzione a fianco di un gigante. Però adesso bisogna vedere da sola come me la cavo. Sono felicissima, perché ho la possibilità di misurarmi con questo ruolo circondata da musicisti e in un programma che parla di musica".

A giudicare da tutte queste dichiarazioni, la diciottesima edizione di X Factor si prospetta come una delle migliori di sempre. L'abbiamo chiamata a più riprese La Festa della Musica, perché sarà una gara in cui non verrà mai meno il divertimento. Il primo appuntamento, come già detto, è per giovedì 12 settembre alle ore 21.30 su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

X Factor 2024 va in onda su Sky Uno e in esclusiva Streaming su NOW dal 12 settembre 2024.