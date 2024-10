X Factor 2024, il secondo Live Show: stasera su Sky nove concorrenti, due manche, un ballottaggio

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva il secondo Live Show di X Factor 2024, con due manche e la seconda eliminazione di questa stagione. Ecco le assegnazioni della serata.

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, torna l'appuntamento con X Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che, lo scorso giovedì, con il primo Live, ha registrato un esordio da record, grazie al livello molto alto dei concorrenti e all'armonia che regna fra i giudici. Ottimo inizio anche per Giorgia, alle prese con la sua prima conduzione televisiva.

La scorsa puntata, tanto per fare un doveroso recap, si è conclusa con l'eliminazione di Dimensione Brama. La band della squadra di Paola Iezzi non ha convinto con la sua interpretazione de "L'estate sta finendo" dei Righeira e ha chiuso la prima manche con il minor numero di voti. Nella seconda manche è stato invece Pablo Murphy a non ottenere grandi consensi con una cover di "We Are Never Ever Getting Back Together" di Taylor Swift. Il ragazzo italo-scozzese che alle Audizioni aveva conquistato tutti cantando "S.O.S." degli Abba! è andato al ballottaggio con i Brama, e anche se la performance di questi ultimi è stata migliore, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro hanno deciso di seguire la strada di Paola, che crede molto nel progetto musicale di Pablo ed è determinata a renderlo una popstar.

Anticipazioni del secondo Live Show di X Factor 2024

Il Secondo Live Show di X Factor 2024 sarà suddiviso, come il primo, in due manche. Gli 11 concorrenti in gara porteranno ciascuno una cover scelta dal loro giudice. Anche questa volta i meno votati andranno al ballottaggio o sfida finale. A quel punto la palla passerà ai giudici, che, in caso di parità, andranno al tilt, il che significa che a decidere chi mandare a casa sarà il pubblico con il televoto. Ecco le assegnazioni del secondo live di X Factor 2024:

Squadra di Manuel Agnelli

Mimì : "Something On Your Mind" di Karen Dalton

: di Danielle : "Lugano Addio" di Ivan Graziani

: di i PUNKCAKE: "Gone Daddy Gone" dei Violent Femmes

Squadra di Achille Lauro

Lorenzo Salvetti : "100 messaggi" di Lazza

: di Les Votives : "Sign Of The Times" di Harry Styles

: di I PATAGARRI: "sw1n60" di that's up feat. Salmo

Squadra di Jake La Furia

Francamente : "Mi fai impazzire" di Blanco feat. Sfera Ebbasta

: di EL MA : "Try" di Pink

: di The Foolz: "I Was Made for Lovin' You" dei Kiss.

Squadra di Paola Iezzi

LOWRAH : "Man Down” di Rihanna

: di Pablo Murphy: "Mr. Brightside" dei The Killers

Il super ospite di stasera

Il super ospite del secondo Live Show di X Factor 2024 sarà Gaia, cantautrice che ha iniziato l'anno con il singolo "Tokyo", al primo posto nelle radio italiane, per regalarci quindi, durante le primavera, "Dea Saffica". In estate, poi, ha deliziato le nostre orecchie con "Sesso e Samba", cantata con Tony Effe. Il brano è stato al primo posto in Fimi per dodici settimane consecutive e certificato 3 Platino. Visto il grande successo, Gaia è stata proclamata "Hitmaker of the year" nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.

Tutti gli appuntamenti di X Factor 2024

X Factor 2024 va in onda ogni giovedì (fino al 5 dicembre) su Sky Uno alle 21.15. Lo show si può seguire anche in streaming su NOW ed è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La replica in chiaro di ogni puntata andrà in onda il martedì successivo al primo On Air su TV 8, al tasto 8 del telecomando.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19.20, ci sarà il Daily di X Factor 2024 e, prima di ogni puntata, Gianluca Gazzoli condurrà Ante Factor, entrando nel backstage del talent show e raccontando l'emozione dei partecipanti alla competizione canora.

Infine segnaliamo l'appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con Road To X Factor, il riassunto del percorso dei concorrenti di X Factor 2024, con le assegnazioni delle canzoni, le prove e, naturalmente, le esibizioni.