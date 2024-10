X Factor 2024, il primo Live Show: la verve di Lauro, il ballottaggio fratricida e l'immensa Francamente

Anticipazioni TV

Ieri sera, nella X Factor Arena, ha avuto luogo il primo Live Show di X Factor 2024, che ha visto i giudici uniti ma severi e la gran parte dei concorrenti in splendida forma, fisica e vocale. Tra Dimensione Brama e Pablo Murphy, andati al ballottaggio, è rimasto in gara quest'ultimo.

Cominciamo con un'ovvietà, anzi con due. Il livello dei concorrenti di X-Factor 2024 è molto alto. Sono tutti bravi, (quasi) tutti piacciono ai giudici, la maggior parte meriterebbe di andare in finale. E però, proprio per questo... “Che noia, che barba che noia" - commenterebbe Sandra Mondaini se fosse ancora tra noi. “Ridateci Lunaspina e Primpi la Merda" - ci viene da aggiungere tra il serio e il faceto. È pur vero che non è bello ridere di qualcuno, e che quest'anno lo show Sky Original prodotto da Fremantle è diverso, perché è all’insegna di un forte spirito di corpo e di una grande collaborazione tra giudici e concorrenti. Per queste ragioni, se il pubblico (a casa e nella X Factor Arena) desidera panem et circenses, è meglio che si abitui alla nuova realtà, che è quella di un pugno di talentuosi artisti che vogliono portare avanti con serietà il loro progetto musicale e diventare qualcuno. Alcuni di loro ci riusciranno sul serio, e, vista la bravura diffusa, a questo punto è solo una questione di "cazzimma", come direbbe Mimì Caruso.

Lauro non c'è? Invece c'è

Le scorse puntate di X Factor 2024 abbiamo conosciuto un Achille Lauro ovviamente competente in fatto di musica e dotato di un'inaspettata tenerezza. L'artista romano, tuttavia, di tanto in tanto ci è sembrato sotto tono, o semplicemente meno carismatico dei suoi colleghi. Invece, durante il primo Live Show, Lauro è stato il re della soirée, l'arbiter elegantiarum e il giudice preferito dal "popolo" dell'X Factor Arena. A deliziare lo sguardo delle "bimbe di Lauro" e non solo, è stata la bellezza, l'eleganza e il fascino killer del buon Achille, che indossava come nessuno mai uno smoking di ottima fattura con il papillon slacciato e portava i capelli pettinati all'indietro (complice la brillantina) come Rodolfo Valentino, Clark Gable o anche come i nostri nonni. Senza nulla togliere ad almeno tre The Foolz di indiscussa beltade, uno dei chitarristi dei PUNKCAKE e a Pablo Murphy - che ci piaceva di più senza i ricci da barboncino sfoggiati ieri - Achille Lauro era il più figo di tutti, il più ironico e il più ribelle. A colleghi e concorrenti ha dimostrato di non essere, come si dice nella sua amata Roma, "uno che te la manda a di’". E infatti a LOWRAH ha detto: “Voglio capire se la tua verve d'artista è sincera o recitata”, mentre il suo commento sull'esibizione di Pablo Murphy è stato:

Senato, fermi tutti, qua Lauro il terribile. Paola, mi dispiace, devo agire, questa esibizione mi è arrivata teen, pop molto molto pulito, da Pablo Murphy mi è diventato Padre Murphy.

Del suo lavoro di giudice Achille dev'essere orgoglioso: i Les Votives hanno fatto il loro con la cover di "Are You Gonna Be My Girl” dei Jet, tanto che la musica che suonano è già stata definita "chic rock". Vincente anche la scelta di far suonare "Gli Aristogatti" ai PATAGARRI, che diversi bookmaker già davano per spacciati. Forse a Lorenzo Salvetti Mr. Rolls Royce avrebbe dovuto assegnare un brano diverso da "Margherita" di Riccardo Cocciante, ma... sbagliando si impara.

Gli altri al tavolo

Alla conferenza stampa delle Audizioni, Jake La Furia ci aveva avvertito: sarebbe stato un giudice risoluto e molto competitivo. Il rapper ha mantenuto la parola e nello stesso tempo la promessa di portare avanti l'armonia che si è creata alle Audizioni, e quindi ha nuovamente espresso il suo sense of humour con qualche sapida battuta. Ma i suoi occhi e il suo cuore erano tutti per i The Foolz - che hanno aperto la puntata alla grandissima con "90Min" di Salmo - e per le girls del suo team: la straordinaria Francamente ed EL MA, che ha cantato benissimo, ma che sul palco dovrebbe muoversi di più.

Un po’ sottotono Manuel Agnelli, che però ha confermato la sua classe nella scelta, per Danielle, di “Milano e Vincenzo” di Alberto Fortis, brano di ineguagliabile raffinatezza. Il momento magico del frontman degli Afterhours è tuttavia arrivato quando, commentando le barre in italiano aggiunte da Pablo e Paola a "We are Never Ever Getting Back Together", ha affermato:

Le ho trovate anche di poco stile, tu che dici che questa ti sta perseguitando e tu non sai proprio come togliertela dai coglioni non è proprio una figata.

Agnelli è talmente sincero e onesto che ha detto alla sua adorata Mimì:

Devi trare fuori le palle, perché l'acuto che facevi in prova era molto meglio. Non devi cagarti addosso.

il fatto è, signori, che più che stare dalla parte della sua squadra, che pure sostiene con tutto sé stesso, Manuel sta dalla parte della musica.

E veniamo a Paola Iezzi, che purtroppo ha scontato la scelta di un genere, il pop, che in Italia non gode di buona stampa. A parte il caso Pablo, sbagliata è stata la scelta di affidare a Dimensione Brama "L’estate sta finendo" dei Righeira, avviando il gruppo al ballottaggio, che qualcuno ha giustamente ribattezzato "ballottaggio fratricida". È come se la cantante non ne avesse sfruttato a pieno il potenziale, nonostante si definisca una dei pochi eletti che comprendono il valore del collettivo che fa arte a 360°. La Iezzi nulla ha potuto contro l'evidenza delle performance sottotono dei Brama e del ragazzo scozzese a cui Lauro ha chiesto di far vedere la rockstar che è dentro di lui. E allora diciamocelo: la fortuna di Paola, accanto a una grande conoscenza della musica e a un'energia portentosa, sono i colleghi giudici, che, a fine puntata, l'hanno appoggiata nella sua scelta di portare avanti Pablo Murphy eliminando i Brama.

Le performance dei concorrenti di X Factor 2024

Senza analizzare una per una le esibizioni del 12 concorrenti di X Factor 2024, diremo prima di tutto, d'accordo con Agnelli, che la miglior performance è stata quella di Francamente, l'italiana a Berlino con la voce da Paperino che quando canta fa venire i brividi anche alle poltrone. La sua interpretazione di "Promises" dei Cranberries è stata favolosa. Per noi dovrebbe essere lei la vincitrice di X Factor 2024, seguita dai The Foolz, che hanno portato felicemente a termine la quasi impossibile missione di aprire la puntata. E che dire dei PUNKCAKE e della grinta del frontman Damiano che, cantando "Police on my back" dei Clash, ha corso per tutta l'X Factor Arena? Bravi, molto bravi. Le band di questa edizione di X Factor sono immense. Per il resto, da LAWRAH ci aspettiamo un cambio di genere e un po’ meno di robotica precisione e da Danielle un po’ più di presenza scenica. Il suo fattore X, uscito con prepotenza durante le Audizioni, è stato zittito dalla paura del palcoscenico. Un premio, infine, dovrebbe andare a Dimensione Brama e Pablo Murphy. Entrambi i concorrenti hanno accettato critiche, e i Brama l'eliminazione, senza gridare alla lesa maestà. Pablo ha detto: “Io mi diverto”, nonostante Jake La Furia avesse commentato la sua performance paragonandola a un video su TokTok. Nicola di Dimensione Brama, invece, ha salutato giudici, pubblico e cantanti in gara, così:

Questa non è certo la nostra Caporetto. Noi eravamo semplicemente gli infiltrati del programma, e ci avete beccati!

Probabilmente X Factor 2024 ha perso i suoi artisti più simpatici e con i piedi per terra. Lo Show Sky Original prodotto da Fremantle, ha guadagnato invece una straordinaria conduttrice. Dopo aver fatto il suo ingresso accompagnata da ballerini di fucsia vestiti, Giorgia ha cantato divinamente. Il suo mashup di "Born This Way" e "Please Don’t Stop The Music" ha mandato in sollucchero il pubblico. Bella, anzi bellissima, la cantante ha condotto la serata con professionalità e autoironia, infilando qualche frase in romanesco, tipo:

Raga', c’ho una età sono arrivata!

Un momento…. E il superospite Ghali? La verità è che non l’abbiamo visto: eravamo andati a fare la pipì.