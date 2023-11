X Factor 2023: tensione altissima durante il secondo Live, fra il ripescaggio e l'eliminazione "telefonata" di Asia

Anticipazioni TV

Il Secondo Live Show di X Factor 2023 è stato tutt'altro che tranquillo. Il ripescaggio degli Astromare ha spiazzato Morgan e Asia, tornata al ballottaggio, è stata eliminata. Colpa dell'assegnazione di Fedez o del commento infelice della cantante durante i Bootcamp?

La puntata di ieri di X Factor 2023, dedicata al secondo Live, è stata caratterizzata da un'atmosfera piuttosto tesa. Potremmo anche dire che le emozioni sono state tante e diverse, ma l'idea del ripescaggio di due concorrenti eliminati ai Bootcamp o agli Home Visit, e attribuiti, senza previa consultazione, al giudice con la squadra più esigua, non si è rivelata affatto vincente.

Ma andiamo con ordine, e parliamo prima di tutto del successo della puntata, che su Sky Uno/+1 ha registrato 607 mila spettatori medi con uno share del 3,3%. L'edizione di quest’anno sta andando insomma fortissimo, e lasciateci ripetere che secondo noi dipende anche dall'ingresso di Morgan, che, oltre ad essere un ottimo giudice, ha una cultura musicale sterminata e ascoltarlo è un piacere.

Forse a non pensarla così è Francesca Michielin, che almeno un paio di volte lo ha rimesso in riga, cercando di non allungare i tempi della puntata,,che è andata oltre la mezzanotte e non ha quindi consentito a Gaetano De Caro di cantare dal vivo nella mini manche del ballottaggio.

La bella e grintosa Francesca ha fatto passi da gigante come conduttrice di X Factor. Lo scorso anno ha avuto qualche tentennamento, com'è naturale, ma quest'anno va come un treno, sa motivare e confortare i concorrenti e riportare l'ordine al tavolo.

Il ripescaggio era una buona idea?

Ma torniamo al ripescaggio. La nuova puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle si è aperta con una gara fra i due concorrenti "ripescati": gli Astromare e Anna Castiglia. A decidere chi "reintegrare" nel talent show è stato il pubblico da casa, che ha scelto gli Astromare. Il risultato del televoto è stato quello che tutti si aspettavano. A restare delusi sono stati in molti, a cominciare da Morgan, che avrebbe preferito di gran lunga che restasse a X Factor 2023 Anna Castiglia, che ha incantato i giudici con la reinterpretazione di "Un tempo piccolo" di Franco Califano. Gli Astromare sono poi stati catapultati nella seconda manche, in cui hanno portato, senza aver avuto la possibilità di prepararsi, "Don't Stop me Now" dei Queen, brano che hanno cantato dignitosamente, specialmente il batterista. Certo, la scelta non è stata felicissima, perché rifare Freddie Mercury è un suicidio. La band, tuttavia, non è andata al ballottaggio, perché la meno votata è stata Asia.

L'eliminazione di Asia Leva: cronaca di una morte annunciata?

Cosa ha portato all'eliminazione di Asia? - ci domandiamo. Quando, a fine gara, ha cantato il suo cavallo di battaglia "Bang Bang" di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, Asia Leva ha dimostrato a tutti il suo talento, cosa che non è successa durante la gara. Fedez, infatti, le ha affidato un brano troppo troppo difficile: "All the stars" di Kendrick Lamar e Sza. E infatti, quando il "Tilt" ha richiesto l'intervento del pubblico e Asia è stata eliminata, Fedez si è scusato e ha ammesso di aver selezionato una canzone impossibile da cantare. Asia era al suo secondo ballottaggio e, anche se ha ringraziato i presenti, era addolorata e si è messa a piangere. Nella settimana precedente al secondo Live, la ragazza ha dovuto far fronte ai commenti cattivi dei soliti haters, in particolare su TikTok, e forse non sbagliamo se ipotizziamo che il popolo dei social e il pubblico a casa non si sono scordati il comportamento di Asia Leva durante il Bootcamp di Fedez. Quando Alice B, che aveva lasciato la sedia ad Asia, ha cantato la sua stessa canzone per far capire a Fedez che anche lei sapeva rappare, la Leva non ha gradito, e fin qui nulla di male. Poi, però, Asia, parlando di Maria Tomba, ha fatto un commento che tutti hanno sentito: "Se mi toglie la sedia pigiamino sbrocco". È stata un’uscita piuttosto infelice, che non è passata inosservata e inascoltata.

Che la tensione fosse palpabile ce ne siamo accorti anche perché Francesca Michielin ha accusato i giudici di non aver voluto scegliere, cosa che non era affatto vera, come le ha giustamente fatto notare Morgan. Ma va benissimo così. Le gare più sofferte sono sempre le più avvincenti.

The show must go on

Al terzo Live Show di X Factor 2023, previsto per il 9 novembre, ci saranno 11 concorrenti: Gaetano De Caro, Angelica Bove, Matteo Alieno, i Sixteens, gli Astromare, Selmi, gli Stunt Pilots, il Solito Dandy, Settembre, Maria Tomba, Sarafine. Se il secondo Live ha avuto uno dei suoi highlights nell'esibizione canterina e danzereccia di Elodie, saranno ospiti del terzo Live Colapesce Dimartino, che hanno avuto grande successo al Festival di Sanremo sia quest'anno con "Splash!" che nel 2021 con "Musica leggerissima".