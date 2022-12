X Factor 2022: le dichiarazioni a caldo dei quattro finalisti, dai Santi Francesi ai Tropea

Anticipazioni TV

Subito dopo la Finale di X Factor 2022, i quattro finalisti dello show di Sky Uno hanno incontrato la stampa, per parlare delle loro emozioni e raccontare l'esperienza appena vissuta. Ecco le parole dei Santi Francesi, di Beatrice Quinta, di Linda e dei Tropea.

I Santi Francesi sono dunque i vincitori di X Factor 2022, seguiti da Beatrice Quinta, da Linda e dai Tropea, e dopo aver incantato il pubblico del Mediolanum Forum di Assago, eccoli tutti arrivare nella sala stampa. Sono ancora un po’ storditi e c'è chi gioisce per la splendida Finale e chi quasi non si rende conto di quanto è appena accaduto, a cominciare proprio dai vincitori. E infatti Alessandro De Santis, dice: "A me dispiace un sacco, perché in questi momenti non sappiamo mai come comportarci. Non ho idea di cosa dire e nemmeno di cosa provare. Siamo persone in generale un po’ introverse e poco entusiaste della vita, quindi questi momenti ci danno tantissima felicità ma nello stesso tempo ci mettono in grande difficoltà. Non so davvero cosa sentire e come ringraziare le persone che ci hanno votato e ascoltato, e le persone sedute qui accanto a me, che sono diventate la mia famiglia in questo mese e mezzo". Di poche parole ma emozionato è Mario Francese, che aggiunge: "Sono felicissimo, prima di tutto di aver condiviso queste settimane con voi".

Il momento più bello della Finale è stato quando, al termine della gara, i quattro concorrenti hanno cantato tutti insieme l’inedito dei Santi Francesi ("Il mondo va avanti anche senza di me"), come a celebrare quel senso di comune appartenenza e di famiglia che li ha aiutati a vivere in maniera ancora più magica X Factor 2022.



Anche Linda ha il sorriso stampato sul viso e, dopo aver bevuto un enorme bicchiere d’acqua, dice: "Mi sono divertita tantissimo questa sera. L'unico punto di arrivo per me era letteralmente divertirmi, passare una serata di qualità e semplicemente vivermi il meglio possibile l'esperienza su quel palco, fregandomene della classifica, è stato soltanto un grande grido liberatorio”.

Al settimo cielo è anche Beatrice Quinta, a cui hanno detto che è stata la pop star di questa edizione di XF. Con la simpatia che la caratterizza, la seconda classificata dello show di Sky Uno prodotto da Fremantle esclama: "Credo sia stata la serata più bella della mia vita con le mie persone preferite, non c'è un altro modo di descriverla, me la ricorderò per sempre. X Factor ci ha regalato, e noi ce lo siamo presi, un sogno: suonare al Forum tutti insieme con la voglia di vederci tutti trionfare, perché abbiamo trionfato tutti insieme. C…o che abbiamo messo in piedi, raga!".

Allegri e gioviali come sempre, I Tropea commentano una dichiarazione di Dargen, che ha detto: "Senza i Tropea a X Factor 2022 ci saremmo persi qualcosa". "Anche noi ci saremmo persi qualcosa" - rispondono - "se non avessimo partecipato. È stato incredibile, una gioia pazzesca. Dargen ha detto anche un’altra cosa, dietro le quinte, l’ha detta a Bea ma l’abbiamo sentita anche noi. Ha detto: ‘'Questo è uno di quei momenti che quando sei avanti nel tempo pensi: se potessi tornare indietro, credo che mi sarei potuto divertire di più'. Questo pensiero lo abbiamo tenuto nel cuore per tutto il tempo, abbiamo fatto ciò che volevamo, ci siamo divertiti come dei pazzi".

Colpisce davvero l'affetto che lega i ragazzi, che vorrebbero che venisse realizzato uno spin off di X Factor intitolato Il loft. Raccontano tutti insieme di non aver litigato. Poi la palla passa ai giornalisti presenti e collegati in streaming. Molte domande sono per i Santi, che vogliono sbrigarsi e andare al party dello show. Naturalmente parlano del loro giudice Rkomi: "Mirko ci ha insegnato a metterci in discussione, perché chi cambia idea e cambia pelle riesce a non essere uguale a se stesso, ed è una delle cose più importanti che si possano fare quando ci si dedica alla musica. X Factor è stato in toto una commistione di gusti e di generi che ci ha aiutato e che ci porteremo per sempre dietro".

Ormai i vincitori sembrano essersi sciolti, anche se non sono compagnoni come i Tropea, di cui dicono: "Proviamo una sana invidia per i Tropea perché sono i musicisti migliori che abbiamo visto quest’anno, sono i più esperti e quelli che si sono divertiti di più sul palco ogni volta, e quindi abbiamo imparato molto da loro".

Ovviamente la Finalissima non fermerà i Santi, come spiega Alessandro De Santis: "La nostra intenzione è andare a fare musica anche dopo X Factor. In programma c'è della musica sia dal vivo che sui social e sulle piattaforme digitali, ma non vogliamo anticipare nulla".

I Santi, infine, ammettono di aver avuto qualche dubbio su X Factor 2022, naturalmente prima dell’inizio del talent show: "Avevamo pregiudizi, eravamo spaventati dall'idea di approdare in televisione, di essere microfonati, filmati, dall’avere 4 persone davanti a noi pronte a dirci se vali o non vali. Quando quest'estate abbiamo capito che avremmo potuto partecipare a X Factor, abbiamo vissuto una settimana di panico, non eravamo convinti. Poi, però, vivere questa esperienza essendo coerenti con il nostro modo di essere, ci ha reso felicissimi".

Anche gli altri 3 finalisti di X Factor 2022 intendono proseguire la loro carriera musicale: fare "e loro robe", per dirla con Beatrice Quinta, che poi è l'ultima a parlare prima delle dovute celebrazioni.

X Factor 2022 finisce qui e… appuntamento al prossimo anno!



