Watson: Stasera 26 agosto 2025 e giovedì 28 agosto le nuove puntate della Serie TV sul dottor John Watson

Torna stasera e si conclude giovedì l'appuntamento con la prima stagione di Watson, la serie TV americana dedicata al collega e amico di Sherlock Holmes, alle prese con un'avventura in solitaria dopo la morte del detective. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi finali, in onda in prima serata su Canale5.

Continua oggi 26 agosto 2025 e si conclude giovedì 28 agosto 2025, l’appuntamento con Watson, la serie TV dedicata al dottor John Watson, fedele collega di Sherlock Holmes. Il medico, compagno di mille avventure del detective di Baker Street, ha cominciato una nuova vita dopo la morte del suo amico, che ha finanziato – per lui – una clinica a Pittsburgh per dedicarsi a casi di pazienti con problemi non facilmente identificabili. Negli episodi che andranno in onda stasera e giovedì, in prima serata su Canale5 – precisamente a partire dalle ore 21.35 – verranno a galla tanti segreti e non solo legati al medico dalla capacità deduttiva ma anche al suo staff, di veri geni. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà.

Fine agosto in compagnia del dottor Watson ma senza Sherlock Holmes

La fine del mese di agosto 2025 ci ha regalato l’appuntamento con una serie internazionale, che presto avrà una seconda stagione. Stiamo parlando di Watson, arrivata nella prima serata di Canale5 con la puntata del 19 agosto 2025 scorso e che ci ha fatto compagnia, con un cambio di programmazione deciso in giornata, anche giovedì 22 agosto 2025. Mediaset ha deciso di concentrare in due settimane i 13 episodi della Fiction, che vede protagonista il dottor John Watson, fedele compagno di Sherlock Holmes, alle prese con un cambiamento radicale nella sua vita. Dopo la morte di Holmes, avvenuta durante il suo scontro con Moriarty, il suo acerrimo nemico, il medico si è risvegliato da solo e con una sorpresa: il suo collega e amico ha finanziato per lui una clinica negli Stati Uniti, affinché continuasse la sua professione e desse una mano ai pazienti con i casi più difficili, grazie al metodo deduttivo da lui imparato. Watson è così diventato il medico capo della struttura e ha potuto comporre un’équipe all’avanguardia ma problematica. Sì perché come abbiamo visto nelle puntate precedenti, tutti i collaboratori nascondono dei segreti e persino John Watson è coinvolto in una situazione che lo sta tormentando: ha dei continui shock uditivi e dei flashback che ancora non riesce a spiegarsi… e la verità sarà più inquietante del previsto.

Watson: le ultime puntate vanno in onda il 26 agosto e il 28 agosto 2025 su Canale5

Questa sera, martedì 26 agosto 2025, e giovedì 28 agosto 2025, andranno in onda gli ultimi 7 episodi di Watson. La serie TV, di cui aspettiamo la seconda stagione in arrivo a ottobre 2025 sulla CBS, si concluderà entro questa settimana e saranno trasmessi tre episodi oggi e quattro episodi giovedì. Le puntate saranno definitive per scoprire la verità su alcuni misteri trapelati in queste serate. E tutto avvierà la narrazione a uno scoop sensazionale che riguarderà la morte di Sherlock. Ma vediamo nel dettaglio le trame del gran finale.

Watson: ecco le trame degli episodi in onda stasera e giovedì 28 agosto 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nei tre episodi previsti per questa sera e nei quattro in arrivo giovedì, sempre in prima serata su Canale5.

Episodi di martedì 26 agosto 2025

Nell’episodio intitolato I segni dei denti , Watson e la sua squadra aiutano una donna che perde la memoria ogni tre minuti. Purtroppo però il dottore continua ad avere i suoi fastidi, ovvero delle allucinazioni uditive, che lo portano a chiedersi se ci sia dell’altro dietro a questi spiacevoli episodi. Il medico comincia a indagare mentre Moriarty si impegna per mettere a segno le sue prossime mosse.

Nell'episodio intitolato Una Variante di significato incerto, Watson si ritrova davanti Irene Adler, una truffatrice e vecchia conoscenza (e amante) di Sherlock Holmes. La donna si rivolge alla clinica del dottore per portare suo figlio Angus, affetto da una paralisi temporanea. Watson si affeziona subito al ragazzo e spinge i suoi colleghi a seguire tutte le piste possibili per aiutare il piccolo e trovargli una cura.

Nell'episodio intitolato Storia Familiare, Ingrid deve affrontare il peso delle sue bugie. Sua sorella Gigi deve essere curata dall'équipe di Watson, dopo che ha sviluppato dei gravi effetti collaterali, dopo i trattamenti segreti a cui la dottoressa l'ha sottoposta. Intanto il medico e Mary si riavvicinano dopo essere stati colti da una tragedia.

, Watson si ritrova davanti Irene Adler, una truffatrice e vecchia conoscenza (e amante) di Sherlock Holmes. La donna si rivolge alla clinica del dottore per portare suo figlio Angus, affetto da una paralisi temporanea. Watson si affeziona subito al ragazzo e spinge i suoi colleghi a seguire tutte le piste possibili per aiutare il piccolo e trovargli una cura. Nell’episodio intitolato Storia Familiare, Ingrid deve affrontare il peso delle sue bugie. Sua sorella Gigi deve essere curata dall’équipe di Watson, dopo che ha sviluppato dei gravi effetti collaterali, dopo i trattamenti segreti a cui la dottoressa l’ha sottoposta. Intanto il medico e Mary si riavvicinano dopo essere stati colti da una tragedia.

Episodi di giovedì 28 agosto 2025

Nell’episodio intitolato L’uomo con la mano aliena , Watson deve occuparsi di un caso investigativo ed è convinto che il paziente che ha in cura sia colpevole di aver spinto sotto un autobus suo fratello, provocandone la morte. La malattia di cui l’uomo è affetto è tra le più rare al mondo e si tratta della sindrome della mano aliena.

Nell'episodio La deduzione del giorno buio, Watson affronta un trauma che risale agli anni passati nell'esercito e che torna a tormentarlo ancora oggi. Tutto questo si scatena quando la moglie di un suo amico veterano lo contatta per chiedergli aiuto, poiché suo marito è vittima di un grave caso psicotico. Moriarty continua invece ad agire indisturbato e chiede a Shinwell una mano.

Nell'episodio intitolato Il Lavoro della tua vita, prima parte e seconda parte, vedremo parte dell'équipe di Watson ammalarsi dopo essere diventato bersaglio di un complotto molto misterioso. Il dottore deve intervenire il prima possibile per salvare i suoi colleghi. Tutto pare risolversi nel modo migliore, tanto da portare il medico ad annunciare un nuovo progetto a cui sta lavorando da qualche tempo.

, Watson affronta un trauma che risale agli anni passati nell’esercito e che torna a tormentarlo ancora oggi. Tutto questo si scatena quando la moglie di un suo amico veterano lo contatta per chiedergli aiuto, poiché suo marito è vittima di un grave caso psicotico. Moriarty continua invece ad agire indisturbato e chiede a Shinwell una mano. Nell’episodio intitolato Il Lavoro della tua vita, prima parte e seconda parte, vedremo parte dell’équipe di Watson ammalarsi dopo essere diventato bersaglio di un complotto molto misterioso. Il dottore deve intervenire il prima possibile per salvare i suoi colleghi. Tutto pare risolversi nel modo migliore, tanto da portare il medico ad annunciare un nuovo progetto a cui sta lavorando da qualche tempo.

Watson va in onda in prima serata su Canale5.