Watson: da stasera, 19 agosto 2025 su Canale5, il dottor John Watson torna a investigare dopo la morte di Sherlock Holmes

Immaginate un dottor Watson ai giorni nostri e senza Sherlock Holmes. Cosa succederebbe? Lo scopriremo nella serie TV in onda da questa sera, martedì 19 agosto 2025, su Canale5. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima puntata.

Arriva su Canale5 un nuovo appuntamento imperdibile. Da stasera, 19 agosto 2025, alle ore 21.45 va in onda Watson, la serie TV dedicata al dottor John Watson, compagno di mille avventure di Sherlock Holmes. Il personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle si prende la prima serata della rete ammiraglia del Biscione con una storia avvincente, ricca di intrighi. Un mix tra medical drama, mistery e crime che vede Watson impegnato a cavarsela da solo, senza l’intuito del suo grande amico Sherlock. Ma cosa è successo a Holmes e di cosa parla questa serie che ci farà compagnia per diverso tempo? Scopriamolo insieme.

Watson, ecco la trama della nuova serie TV in onda su Canale5

Agosto 2025 ci regala tante sorprese e tra queste c’è Watson. La serie TV americana arriva in prima visione assoluta dopo essere stata trasmessa, negli USA, sulla CBS. La prima serie, quella che vedremo da stasera, è composta da 13 puntate ed è stata già annunciata l’uscita di una seconda stagione. Watson è una serie che mescola il medical drama e il crime e la storia di John Watson viene riproposta in chiave moderna; il dottore si trova a risolvere non solo crimini ma anche misteri della medicina moderna.

Gli eventi si svolgono a negli Stati Uniti, a Pittsburgh, e le vicende cominciano sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes, partner investigativo e amico del dottor Watson, ucciso dal suo acerrimo nemico James Moriarty alle Cascate Reichenbach, in Svizzera. Il dottore, ancora sconvolto dalla perdita di Sherlock, ha deciso di ricominciare in America e di riprendere la sua carriera da medico, come direttore della Holmes Clinic, una struttura specializzata nella cura delle malattie rare. Purtroppo però il dramma della sua vita non è ancora concluso; quando scopre che Moriarty è ancora in vita, Watson comprende che deve combattere contro quel passato che ancora lo tormenta e forse continuerà a tormentarlo a lungo.

Watson: il cast completo della serie TV

Il dottor John Watson vuole ricominciare da capo e per farlo nella clinica vuole solo il meglio. Per questo assume degli infermieri e dei dottori super qualificati ma a volte piuttosto problematici. Scopriamo insieme il cast e i personaggi della serie TV che vedremo da stasera.

John Watson è interpretato da Morris Chestnut ed è il classico dottor Watson, un genetista clinico che – nella serie – usa un approccio molto particolare con i suoi pazienti. È infatti in grado di usare un ragionamento deduttivo, appreso durante gli anni in cui ha lavorato con Holmes;

è interpretato da ed è il classico dottor Watson, un genetista clinico che – nella serie – usa un approccio molto particolare con i suoi pazienti. È infatti in grado di usare un ragionamento deduttivo, appreso durante gli anni in cui ha lavorato con Holmes; Ingrid Deria , interpretata da Eve Harlow , è una neurologa fredda e altamente qualificata; nel suo passato c’è un mistero e questo condiziona il rapporto con i suoi colleghi, visto che usa molto spesso modi rigidi e bruschi;

, interpretata da , è una neurologa fredda e altamente qualificata; nel suo passato c’è un mistero e questo condiziona il rapporto con i suoi colleghi, visto che usa molto spesso modi rigidi e bruschi; Peter Mark Kendall interpreta i gemelli Stephens Croft e Adam Croft , specialisti in malattie infettive. Il primo è un maniaco del lavoro ed è introverso mentre il secondo parla troppo. Tra loro non va per nulla bene, visto che Adam ha cominciato a frequentare l’ex fidanzata del fratello;

interpreta i e , specialisti in malattie infettive. Il primo è un maniaco del lavoro ed è introverso mentre il secondo parla troppo. Tra loro non va per nulla bene, visto che Adam ha cominciato a frequentare l’ex fidanzata del fratello; Inga Schlingmann interpreta Sasha Lubbock , una socievole specialista in reumatologia e immunologia, combattuta tra i suoi genitori bioligici e quelli adottivi;

interpreta , una socievole specialista in reumatologia e immunologia, combattuta tra i suoi genitori bioligici e quelli adottivi; Ritchie Coster interpreta Shinwell Johnson , un ex criminale londinese che lavora come assistente amministrativo della clinica; i suoi contatti con la malavita risultano molto comodi alla squadra;

interpreta , un ex criminale londinese che lavora come assistente amministrativo della clinica; i suoi contatti con la malavita risultano molto comodi alla squadra; Rochelle Aytes interpreta Mary Morstan , una nota chirurga della costa orientale ed ex moglie di Watson ma anche direttrice medica della clinica. Nonostante il divorzio, lei e il dottore hanno mantenuto un ottimo rapporto sul lavoro ed è lei che tiene a freno gli impulsi più sfrenati del suo ex;

interpreta , una nota chirurga della costa orientale ed ex moglie di Watson ma anche direttrice medica della clinica. Nonostante il divorzio, lei e il dottore hanno mantenuto un ottimo rapporto sul lavoro ed è lei che tiene a freno gli impulsi più sfrenati del suo ex; Randall Park interpreta invece James Moriarty, il genio del crimine acerrimo nemico di Sherlock Holmes e incubo di Watson.

Ecco la trama della prima puntata di Watson in onda oggi, 19 agosto 2025, in prima serata su Canale5

La prima puntata di Watson ci aspetta questa sera, in prima serata su Canale5. Nel primo appuntamento il dottor John Watson ha riportato un trauma cranico dopo lo scontro finale tra Holmes e Moriarty. Il medico si sveglia in un ospedale svizzero e scopre che il suo amico ha fatto testamento e ha finanziato una clinica privata in modo che, dopo la sua morte, il suo partner potesse continuare a vivere e trovasse uno scopo. Il dottore decide così di onorare le ultime volontà di Sherlock e di partire per gli USA.

Con un salto temporale di diversi mesi, ritroviamo Watson alle prese con la clinica, dopo lui e il suo team si occupano di una nuova paziente, Erika Filipello, come richiesto da Mary, la sua ex moglie e direttrice dell’ospedale. La donna sta morendo per un’apparente insonnia fatale ma con i suoi metodi il dottore riesce a capire di cosa davvero soffre e fa luce su un segreto che riguarda la sua famiglia e sua cugina Autum. Purtroppo le cose prendono una piega difficile per Autumn, affetta dalla stessa malattia, che deve essere operata d’urgenza. Non potendo chiamare il suo solito chirurgo, Watson permette a sua moglie Mary, ex chirurga, di dargli una mano. Più tardi, Mary spinge suo marito a recuperare alcuni vecchi suoi fascicoli e ad affrontare il passato, che sembra destinato a tormentarlo visto che Moriarty è ancora vivo!

Foto Credit: © Paramount

Watson va in onda in prima serata su Canale5.