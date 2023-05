Vivere non è un gioco da ragazzi: video intervista a Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Lucia Mascino

Anticipazioni TV

Genitori e figli alle prese con le quotidiane sfide e rapporti complessi con la droga, spesso disponibile a pochi soldi e considerata come una dinamica normale. Abbiamo incontrato i protagonisti della fiction di prima serata di Rai1 Vivere non è un gioco da ragazzi.

Il successo di Mare Fuori ha creato una particolare attenzione da parte dei giovani nei confronti della serialità Rai. Non tutta, ovviamente, ma quella in grado di rivolgersi con credibilità a una fascia di pubblico di solito lontana dalla prima serata della televisione generalista. Dopo un esordio convincente, torna stasera 22 maggio alle 21.25 Vivere non è un gioco da ragazzi, scritta da Fabio Bonifacci e diretta da Rolando Ravello.

La storia di alcuni ragazzi alle prese con la scuola, l'amicizia e i primi amori, mentre i genitori alternano il tentativo di dialogo con una distrazione generalizzata. Abbiamo parlato della fiction Rai insieme ai protagonisti, Nicole Grimaudo, Stefano Fresi, Lucia Mascino e Riccardo De Rinaldi Santorelli.

Ecco le nostre interviste video.