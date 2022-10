Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Quarta Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della quarta puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 21 ottobre 2022, su Canale5.

Stasera, venerdì 21 ottobre 2022, nuovo appuntamento con Viola Come il Mare, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. La Terza Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50.

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi vestono i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola Come il Mare: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata di Viola come il Mare, Viola e Francesco si sono allontanati. I due hanno preso strade diverse e la Vitale ha ceduto al corteggiamento di Raniero, finendoci a letto insieme. Per la ragazza è una ventata d'aria fresca. Raniero sembra infatti deciso a fare sul serio con lei... ma sarà vero amore? Intanto il Demir ha scoperto che Farah gli ha mentito. La giovane aveva il compito di depistarlo e se non fosse stato per Viola, ci sarebbe pure riuscita. Il poliziotto è molto deluso e non intende perdonarla. Intanto Viola ha scoperto che sua madre le ha nascosto un piccolo ma importante particolare del suo passato ed ha anche capito che Tamara, dietro l'apparente menefreghismo, nasconde una natura molto più dolce e tenera di quello che si potrebbe pensare.

Viola Come il Mare: le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella quarta puntata di Viola Come il Mare, in onda stasera, Viola è pronta a passare un weekend romantico con il giovane Raniero ma le cose sembrano non andare come vorrebbe. A ostacolarla non ci sarà solo un brutto raffreddore ma anche l’omicidio di Luisa Palazzo, che si rivelerà particolarmente difficile da risolvere. A tutto questo si aggiungerà uno stranissimo clima in redazione. Francesco intanto sarà sempre impegnato con le indagini – ormai diventate private – sulla tratta dei trafficanti ma senza l’aiuto di Farah. Il Demir ha perso la fiducia nella ragazza e deciderà di occuparsi di nuovo di lei, dopo aver scoperto che è scappata dal centro di accoglienza. Viola e Francesco saranno impegnati anche a risolvere il tentato omicidio dell’avvocato Graziosi e la Vitale, in questa occasione, scopre una verità su Tamara. Poco dopo, la ragazza deciderà di rivelare a Raniero della sua malattia ma prima che possa dirgli qualcosa, gli eventi precipiteranno.

Viola Come il Mare va in onda stasera alle 21.50 su Canale5.